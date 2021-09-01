İstanbulkart'a şehir insan ilişkisine dair yeni mesaj: 'İstanbul seni seviyor'

01 Eylül 2021 Çarşamba, 13:39

Son 14 yıldır bir ulaşım kartı olarak İstanbulluların hayatında yer eden İstanbulkart, geçtiğimiz yıl hizmet alanını genişleterek dijital ve bankacılık yönlerini geliştirdi. Şehir içi birçok mekanda ve hizmette kullanımın yanı sıra mobil ödeme ve banka kartı gibi özellikler de İstanbulkart’a dahil edildi.

Bu fonksiyonel ve dijital değişim, beraberinde yeni bir kimlik ihtiyacını doğurdu. Bu süreçte devreye giren uluslararası iletişim ajansı Monroe, bu değişimi ve potansiyel etkilerini araştırdı ve çıktılarını bir iletişim kampanyasında birleştirdi.

Fonksiyonel olarak ulaşım kartından şehir/yaşam kartına dönüşümü, duygusal olarak şehir insan ilişkisine taze ve umut dolu bakışı merkezine alan iletişim, kart tasarımından ilanlarına, sosyal medyadan şehir için uygulamalarına kadar tüm İstanbullulara her fırsatta ‘İstanbul seni seviyor’ dedi.

"İSTANBUL SENİ SEVİYOR!"

Günün her saatinde nefes alan bir yoğunluk içerisinde koşturan bir şehir ve günün her anı milyonlarca İstanbullu ile göz göze gelen biri: İstanbulkart.

İstanbul’da yaşayan, İstanbul’dan yolu geçen herkesle kolektif bir anıya sahip olan İstanbulkart, İstanbul’un ileteceği herhangi bir mesaj için mükemmel bir elçi rolünde.

İstanbulluların günlük deneyimleri, araştırmalar ve şehir okumaları nezdinde gözlemlenerek, duymak ve bilmek istedikleri bir şey fark edildi: İstanbul’a duyulan aşkın karşılıksız olmadığı.

Yapılan araştırmalarda, İstanbulluların İstanbul’u sevdiğini ancak şehrin onlara duyarsız, tepkisiz ve hatta sevgisiz hissettirdiği bilgisiyle karşılaşıldı. Bu da stratejik bir çıkış noktası olarak ele alarak, kartın tasarımından iletişimine ‘kalp, sevgi ve aşk’ öğeleri işlendi.

İstanbulkart’ı İstanbul’un kalbine dönüştürerek bu mükemmel elçi üzerinden tüm İstanbullulara onları sevdiğini söyledi. İstanbul şehri adına her yurttaşa ulaşarak, onlara kalabalık içerisinde unutulmuş bir mesajı hatırlattı.

“İstanbul seni seviyor” lansman kampanyası Haziran 2021’de yayına alındı ve gerçekleştirilen mikro araştırmaların sonucuna göre, yenilenen İstanbulkart için yüzde 85’e varan beğenilme oranlarına ulaştı.