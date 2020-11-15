''İstanbul'u kaybetmenin hazımsızlığı devam ediyor''

15 Kasım 2020 Pazar, 13:58

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği’nin (IAPC) 9-10 Kasım 2020’de sanal olarak düzenlenen 53. Dünya Konferansı’nda yaptığı açılış konuşması yapmış ve "Demokratik bir işleyiş hüküm sürüyor gibi görünüyor. Ama gerçek yaşam bunun tam tersi yönde akıyor" sözleriyle ülke gerçeklerini ortaya koymuştu.





İmamoğlu'nun sözlerine sosyal medya üzerinden hedef alan AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora ise "Sen önce millete verdiğin sözleri tut bakalım, şuana kadar ne yaptın, hangi derde çare oldun" diye yazmıştı.

Yaptığı paylaşım sonrasında eleştiri yağmuruna tutulan Cora'ya bir yanıt da CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'dan geldi.

Kaya Cora'ya yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

YANDAŞLIK GÖZÜNÜZÜ KÖR ETMİŞ

"Anlaşılan bunlarda İstanbul'u kaybetmenin travması ve hazımsızlığı halen devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği günden bugüne kadar yaptıklarını sadece İstanbullular değil, tüm Türkiye takdirle takip ediyor. Yapılanları görmemek için kör ya da nankör olmak lazım. Yandaşlık sizin gözünüzü kör etmiş.

İSTANBULLUNUN HER KURUŞU NAMUS GİBİ KOLLANIYOR

Sayın Cora; belediyelerimiz, İktidarınızın tüm engellemelerine rağmen dertlere derman oluyor. Bu mu zorunuza gidiyor? İstanbul'da açılan İstihdam ofisleri sayesinde binlerce insanımız iş sahibi yapıldı. 30 bin öğrencimize burs veriliyor. Bu paralar dün yandaşlarınızın cebine akıyordu, şimdi öğrencilerimizin eğitimi için harcanıyor. Bu mu zorunuza gidiyor Salih Bey? İhalelerle yandaşlarınıza aktarılan rantlar, engellendi. İstanbullunun her kuruşu namus gibi kollanıyor, bu mu zorunuza giden Salih Bey?”

BELEDİYELERİMİZİN YAPTIKLARI ZORUNUZA MI GİDİYOR?

“İktidarınızın tüm engellemelerine rağmen Sosyal belediyecilikte çığır açıldı, tüm yoksullara el uzatıldı. Bu mu zorunuza gitti Salih Bey? İstanbul'un bugünü ve yüz yıl sonrası için dev yatırımlar yapılıyor. Hem de iktidarınızın tüm engellemelerine rağmen. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a ve İstanbullulara hizmet götürüyor, gönülleri fethediyor, bu mu zorunuza gidiyor Salih Bey?”

DERTLENECEKSENİZ TRABZON İÇİN DERTLENİN!

“Sayın Cora size bir dost tavsiyesinde bulunacağım, bir yerlere yaranma çabasıyla unuttunuz belki! Siz İstanbul'un değil Trabzon’un milletvekilisiniz! Sizin öncelikli göreviniz Trabzon'a verdiğiniz sözleri yerine getirmek, buradan İstanbul'a laf atmak değil! Dertlenecekseniz Trabzon için dertlenin. Trabzon'un sorunlarını takip edin. Millet sizi bunun için seçti. Trabzonlu hemşerinize laf atın diye değil. Trabzon'u denizden kopardınız, kent kimliğini yok ettiniz. İnsanlarımızı yıllardır boş hayallerle oyaladığınız. 61 proje dediniz 6'sını yapmadınız. 18 yıldır iktidarsınız, Trabzon'un hangi sorununu çözdünüz? Biraz Trabzonluysanız bırakın Ekrem Başkanla uğraşmayı. Hatta gurur duyun hemşerinizle. Çünkü gurur duyulacak işler yapıyor. Trabzonlu hizmet bekliyor. Sayın Cora, eforunuzu Trabzon için harcayın, sizin vazifeniz, seçilme sebebiniz budur.”



