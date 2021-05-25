İşte güven endeksi düşen sektörler! TÜİK açıkladı

25 Mayıs 2021 Salı, 10:14

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mayıs ayında Nisan ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 1,1 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 2,1 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 3,0 arttı.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ



Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Nisan ayında 103,3 iken, Mayıs ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 102,2 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 6,3 azalarak 96,7 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 2,2 azalarak 100,9 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 5,2 artarak 109,0 oldu.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ



Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Mayıs ayında yüzde 2,1 oranında azalarak 100,9 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 13,6 azalarak 101,0 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 3,5 artarak 90,8 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 5,9 artarak 110,9 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ



Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 77,3 iken, Mayıs ayında yüzde 3,0 oranında artarak 79,6 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0,5 azalarak 74,5 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 6,3 artarak 84,7 değerini aldı.

FİNANSMAN SORUNLARI

İnşaat sektöründe Mayıs ayında girişimlerin yüzde 46,8’i faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 53,2’si ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Nisan ayında yüzde 28,7 iken Mayıs ayında yüzde 24,2, "talep yetersizliği" Nisan ayında yüzde 25,5 iken Mayıs ayında yüzde 26,6 ve "diğer faktörler" Nisan ayında yüzde 23,9 iken Mayıs ayında yüzde 30,1 oldu.

