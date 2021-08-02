İşte Kılıçdaroğlu'nun beğendiği tek tweet
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabından favorilediği tweetle 'iktidara gelme' mesajı verdi.
Milli okçu Mete Gazoz'un 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalyanın sahibi olması Türkiye'yi sevindirdi. Gazoz'la ilgili atılan bir tweeti Kılıçdaroğlu da beğendi.
Resmi Twitter hesabında tek beğenisi olan Kılıçdaroğlu'nun favorilediği tweet şöyle:
"Bir okla bu kadar sevinen millet 6 okla neler yapar siz düşünün!"
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