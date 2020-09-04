İşte mobil internet kullanımında Türkiye'nin sırası

04 Eylül 2020 Cuma, 15:43

Dünya üzerinde şu anda 4,5 milyardan fazla insan aktif internet kullanırken, sosyal medya kullanıcılarının sayısı 3,8 milyarı aştı.

Medya takip kurumu Ajans Press’in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre, mobil internet kullanılarak günlük geçirilen sürelerde Türkiye’nin 13’üncü sırada yer aldığı saptandı. Verilere göre Türk halkının mobil internette günlük harcadığı süre 4 saat olarak kaydedildi.

JAPONDA SONDA

Listenin en başında yer alarak mobil internet kullanımında en çok zaman geçiren ülke 5 saat 11 dakika ile Filipinler oldu. Buna karşın listenin en son sırasında yer alan ülke 1 saat 32 dakika ile Japonya olurken, dünya ortalamasının 3 saat 22 dakika oldu görüldü.

TÜRKİYE ORTALAMANIN ÜSTÜNDE

Bu verilere bakıldığında Türkiye’nin mobil internet kullanım süresinin 38 dakika ile ortalamanın üzerinde olduğu saptandı.