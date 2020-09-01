İşte son ankette Erdoğan'a "Hayır" diyen AKP'lilerin oranı
MetroPOLL Araştırma şirketi Türkiye’nin Nabzı anketi araştırmasında bu kez “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Görev Onayı”nı araştırdı...
MetroPOLL Araştırma şirketi Türkiye’nin Nabzı anketi araştırmasında bu kez “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Görev Onayı”nı araştırdı. Ankete katılanların yarısı Erdoğan'ı onaylarken diğer yarısı onaylamadığını belirtti. Ankete katılan AKP'lilerin yüzde 10'nunun MHP'lilerin ise yüzde 12'sinin Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylamaması dikkat çekti.
Ankete katılanlara, “Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?” sorusu yöneltildi.
Ankete katılanların yüzde 47.9’u “Evet onaylıyorum” cevabını verirken, “Hayır, onaylamıyorum” diyenler yüzde 46.2 oldu. “Fikrim yok/Cevap yok” diyenlerin oranı ise yüzde 5.9 oldu.
Bu soruyu yanıtlayan AKP’lilerin yüzde 86.1’i Erdoğan’ı onaylarken yüzde 10’unun onaylamaması dikkat çekti.
CHP’lilerin ise yüzde 9.9’u Erdoğan’ı onaylarken, yüzde 82.4’ü onaylamadığını belirtti.
Cumhur İttifakı üyesi MHP’ye oy verenlerin yüzde 81.2’si Erdoğan’ı onaylarken, yüzde 12.3’ünün onaylamadığı belirlendi.
İşte o anket sonuçları:
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