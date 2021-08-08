İşte son durum! Antalya, Bodrum ve Marmaris'te yangınlar söndürüldü

08 Ağustos 2021 Pazar, 12:27

Muğla'nın Milas ilçesinde devam eden orman yangınlarına gece söndürme kabiliyeti olan helikopterle müdahale edildi.

Ukrayna'dan gelen gece söndürme kabiliyeti olan 4 helikopterden 3'ü Milas ilçesinde çalışmaya başladı. Helikopterlerin, gece boyunca kara ekiplerine destek vereceği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antalya, Bodrum ve Marmaris'te orman yangınları söndürüldü" bilgisini verdi.



Öte yandan Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Aydın Çine ve Isparta Sütçüler'deki yangınlar ise devam ediyor..

