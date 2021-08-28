İşte vakıfların 'türbe kaçırma' oyunu! Tahliye kararı hukuka aykırı

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 18:14

Bakımı yıllardır Alevi yurttaşların kurduğu dernek tarafından yapılan Mamak Hüseyin Gazi Türbesi, mahkeme kararıyla Alevi İnanç Birliği Vakfı’na tahsis edildi. Vakfın neye göre seçildiğini anlayamadıklarını belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Vakıflar Genel Müdürlüğü, tüm dernek ve vakıflara eşit mesafede durmalı. Burası bir ibadet merkezi. Bir dernek buradan kiracı çıkarır gibi çıkarılamaz” sözleriyle tepki gösterdi.

TÜRBEYİ YURTTAŞLARIN ELİNDEN ALMAK İÇİN GİRİŞİM

Alevi yurttaşlar, Ankara’nın Mamak ilçesinde yıllardır bakımını yaptıkları Hüseyin Gazi Türbesi için 1995 yılında Hüseyin Gazi Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Tanıtma Derneğini kurarken, 1997 yılında da türbeyi kendi olanakları ile restore ettirdi. 2001 yılında da Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı kurulurken, Vakıflar Genel Müdürlüğü 2012 yılında Hüseyin Gazi Derneğine tahsis ettiği türbeyi yurttaşların elinden almak için girişimlere başladı. Söz konusu tahsis kararı iptal edilirken, 2017 yılında tekrar yapılan tahsis başvurusu talebine yanıt verilmedi.

MAHKEMEDEN VAKIFLAR LEHİNE KARAR

Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 4 Kasım 2020 tarihinde türbenin Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16 Temmuz 2020 tarihli kararıyla onanan Avan Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında tahliye edilmesini istedi. Daha sonra 24 Ağustos 2020’de türbe, 10 yıllığına yönetiminde AKP’li isimlerin bulunduğu Alevi İnanç Birliği Vakfına tahsis edildi. Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı, bu tahsis kararını yargıya götürürken Bölge İdare Mahkemesi 3 Haziran 2021 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü lehine karar verdi.

TAHLİYE KARARI HUKUKA AYKIRI

Mahkeme kararıyla Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı’nın türbe ve bitişiğindeki yapıdan çıkarılmak istendiğini ifade eden CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, bu karara tepki gösterdi. Alevi İnanç Birliği Vakfı’nın yer talebi varsa, başka yer tahsis edilebileceğine dikkat çeken Emir, şunları söyledi:

İktidara yakın vakfın, türbe üzerinde emeği çok olan derneğin yerini alması uygun değil. Burada inanç tabanında iktidarın bir vakfı kayırması söz konusu. Dava süreçleri bitmeden dernek için tahliye kararı verilmesi de hukuka aykırı. Burası bir ibadet ve irfan merkezi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün herhangi bir konuttan kiracı çıkarır gibi vakfı çıkarması kabul edilemez. Burada amaç, bir başka vakfa yer açmak değil, mevcut vakfı yerinden çıkarmaktır. İktidar, arka bahçesi yapamadığı her kurumu yok etmek konusunda kararlı olsa da buna izin vermeyeceğiz.