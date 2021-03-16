İşten atılan Döhler işçileri için kitlesel eylem: "İşten çıkarma yasağını yalan beyanlarla aşmak mı ahlak?"
Sendikalı oldukları için 'Kod-29' ile tazminatsız şekilde işten atılan Döhler işçileri için İstanbul’da Tekgıda-İş tarafından dayanışma eylemi gerçekleştirildi.
Karaman’da faaliyet gösteren Döhler Fabrikası’nda Tekgıda-İş Sendikası’nda örgütlendikten sonra 'Kod 29' ile işten çıkarılan 10 işçi için İstanbul Maltepe’de bulunan Döhler Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapıldı.
Tekgıda-İş tarafından düzenlenen eyleme çok sayıda emek örgütü, sendika temsilcileri ve siyasi parti üyeleri de destek verdi.
Tekgıda-İş Genel Teşkilat Sekreteri İbrahim Ören tarafından okunan basın açıklamasında, Böhler'de işçilerin anayasal hakkını kullanarak sendikal örgütlenmeye gittiği ve Bakanlık tarafından fabrikada yetki çoğunluk tespitinin yapıldığını belirtildi. Döhler'in ise buna karşın ülkedeki hukuksal boşluktan da faydalanıp işçileri işten çıkardığı belirtilen açıklamada, gerekçe olarak "İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" anlamına gelen Kod-29'u kullandığına dikkat çekildi ve firmaya "Pandemi sürecindeki işten çıkarma yasağını yalan beyanlarla aşmak mı ahlak? Anayasal hakkı kullanıp sendikaya üye oldu diye işten atmak mı ahlak? Diğer sendika üyesi arkadaşlarımıza gözdağı verip baskı yapmak mı ahlak? Siz ancak kendinizi kandırırsınız. Ahlak bu ülkenin hukuk sistemini tanımak, emekçisinin anayasal hakkına saygı duymaktır" diye seslenildi.
Sık sık "Sendika hakkımız söke söke alırız!", "İş, ekmek yoksa barış da yok!", "Gemileri yaktık geri dönüş yok!" sloganlarıyla kesilen açıklamada, firmanın sendikayı muhattap almayan tavrını devam ettirmesi halinde yakın zamanda grev kararı alınabileceği uyarısı yapıldı.
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