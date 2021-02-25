İşçinin Kod 29 zaferi

25 Şubat 2021 Perşembe

OLCAY BÜYÜKTAŞ

Bakanlık müfettişleri, sendikaya üye oldukları için Kod 29’dan atılan Ekmekçioğulları Metal Fabrikası’ndaki 91 işçinin işsizlik maaşı alması için bildirimde bulundu. İşverene ceza yolda.



KURYELERİN HAKKINI TESLİM EDİN

Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ETF), FedEX/TNT şirketine yönelik bir kampanya başlattı. Kârını üç kat artırmasına karşın Avrupa’da 6300 çalışanın işine son vereceğini açıklaması üzerine sendika eylem başlattı.

ITF Genel Sekreteri Stephen Cotton, “Pandemi döneminde hayatlarını ve ailelerinin sağlığını riske atan kuryeler sayesinde temel ihtiyaçlar evlere ve hastanelere ulaştı. E-ticaret, kuryelerle büyüdü. İşten çıkarılmayı değil ücret zammı ve ikramiyeleri hak ediyorlar. Küresel kargo şirketlerinin bu kadar kontrolsüz ve denetimsiz olması kabul edilemez” dedi.

KÇÖ’DE ALT SINIR ASGARİ ÜCRET OLSUN



Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kısa çalışma ödeneğinin en az tutarının asgari ücret düzeyine getirilmesi gerektiğini belirtti. İşçilerin kötü niyetli işverenlerce mağdur edildiğine dikkat çeken Atalay, “Ücretsiz izinle tehdit edilen işçi, koşullara rıza göstermek zorunda kalıyor” dedi.



BES VERGİDE ADALET İSTEDİ

Samsun’da Vergiler Haftası nedeniyle vergi daireleri önünde açıklama yapan BES üyeleri, vergide ve ücrette adalet istedi. Emekçiler, “Açlık sınırına kadar olan maaşlardan gelir vergisi düşürülsün” dedi.



Örgütlü emek, zor koşullarda önemli bir gelişmeye imza attı. DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş sendikasına üye olduktan sonra, işten atmanın yasak olduğu dönemde Kod 29’dan işten çıkarılan işçilerin durumundaki hukuksuzluk bakanlık tarafından kabul edildi. Sendika, Ekmekçioğulları işyerinde işçilerin haklılığının İŞKUR tarafından tescillendiğini duyurdu.

İşçiler SGK Kod-29 olarak bilinen “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” nedeniyle işten çıkarıldıklarını hatırlatan Birleşik Metal İş Başkanı Adnan Serdaroğlu, “Kod-29’dan tazminatsız olarak işten çıkarılan işçiler işsizlik ödeneğinden yararlanamamıştı.

Sendikamızın İŞKUR’a yaptığı itirazlar sonucunda İşkur Müfettişleri incelemelerini tamamladı ve 90 işçinin Kod-29’dan çıkartılmasını yasalara ve mevzuatlara aykırı buldu. Yaptığımız ısrarlı başvurular sonucu müfettişler, söz konusu işyerine iki kez giderek incelemede bulundu” diye konuştu.

İşkur’un üyelerin işsizlik sigortasından yararlanabilmeleri için düzeltmelerin yapıldığını ve durumun SMS’le bildirildiğini anlatan Serdaroğlu, aldıkları duyuma göre, işverene kötü niyetli davranışından ötürü ceza kesileceğini de söyledi. İşkur, 77 işçiye 78 günlük işsizlik maaşının ödeneceğini duyururken, halen açıklık grevinde bulunan işçiler adına önemli bir gelişmeye imza atıldığının altını çizen Serdaroğlu, şimdi sırada işe iadelerin ve sendikal hakların kazanılması olduğunu belirtti.

Kod 29’dan yani “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” nedeniyle işten atılan işçi hiçbir biçimde tazminat almadığı gibi işsizlik ödeneğinden de yararlanamıyor. Hatta durum işçinin siciline işlenerek, geleceği ipotek altına alınıyor.