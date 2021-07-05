İstifa ettiği iddia edilmişti: AKP'den "Soylu" açıklaması

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 14:50

AKP eski milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini iddia etmesinin ardından AKP'den ilk açıklama yapıldı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Soylu'nun istifa ettiği iddiası üzerine Twitter'dan açıklamalarda bulundu. "Güne bir yalan ile uyandık" diyen Dağ, "Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız" dedi. Dağ'ın açıklaması ise Soylu'nun istifa iddiası üzerine AKP'den yapılan ilk yalanlama oldu.

Güne yeni bir YALAN ile uyandık,

Kamuoyunu doğru bilgilendirme gecikmedi,

Günün her vaktini milletimize hizmet için geçirme azmimizden VAZGEÇİREMEYECEKSİNİZ,

Birlik ve beraberliğimizi BOZAMAYACAKSINIZ. https://t.co/ffOmXy7j0g — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) July 5, 2021

BAKANLIK DESTEK VERMİŞTİ

AKP eski milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini öne sürmesi, sosyal medyanın gündemine otururken İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşım yapılmıştı.

Bakanlığa ait Twitter hesabından, Bakan Süleyman Soylu'nun fotoğrafının da bulunduğu bir paylaşım yapılarak, "Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun başkanlığında Bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor" ifadelerine yer verilmişti.