'Süleyman Soylu'nun kasasını açıklayacağım' diyen Sedat Peker, isim verdi!

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 18:25

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yeni suçlamalar yöneltti. Twitter hesabı üzerinden paylaşımlar yapan Sedat Peker, "Soylu'nun kasası" diyerek Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt'un isimlerini verdi.

İki ismin aynı zamanda Esenyurt Üniversitesi'nin sahipleri olduğunu yazan Peker, "Bu kardeşler sahibi oldukları Özyurt A.Ş.’yi konkordato ilan ettirerek, karun kadar zengin oldukları halde, alacaklıların paralarının üstüne çökmüşlerdir" diye yazdı.

2- Kıymetli dostlarım, Esenyurt merkez olmak üzere Bahçeşehir, Hadımköy, Kıraç bölgeleri başta olmak üzere birçok bölgede çalışma yapan yüksel özyurt ve orhan özyurt isimli doncu sülünün kasası olan gizli ortaklarıyla bugün sizleri tanıştıracağım. — Sedat Peker (@sedat_peker) July 3, 2021

Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt'un 400 rezidans sahibi olduğunu öne süren Peker, bu isimlerin devlet arazisine iki bina yapıp birini belediyeye birini de kaymakamlığa kiraladığını öne sürdü.

"BU, SOYLU'NUN İLK TUZAĞIYDI"

Peker'in iddiaları bunlarla da sınırlı kalmadı.

Sedat Peker, Esenyurt'un AKP'li eski belediye başkanı Necmi Kadıoğlu'nu istifaya götüren sürecin, iki ismin "tuzağı" sonrası başladığını öne sürdü. Peker, bu "operasyonun" Süleyman Soylu'nun "AKP'yi yavaş yavaş ele geçirip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sadık kişileri diskalifiye etmenin ilk projesi" olduğunu yazdı. Eski başkan Necmi Kadıoğlu'na ait bir video kaydının elden ele gezdirilerek istifa sürecinin hazırlandığını söyleyen Peker, "Kadıoğlu bile kendisine kurulan tezgahı bu paylaşımlardan öğrenecek" diye yazdı.

"İDDİALAR ORTAYA ÇIKINCA CENAZEYE GİTMEDİ"

Tweet serisinin devamında Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt hakkındaki iddialarını sürdüren Sedat Peker, Soylu'nun bu isimlerin "gizli ortağı" olduğunun son bir senedir konuşulmaya başlandığını ifade edip; söz konusu iddialar gündeme gelince, Soylu'nun iki ismin babasının cenazesine gitmediğini de iddia etti.

PARA TRANSFERİ İDDİASI

Peker, Özyurt kardeşler ile ilgili tweetlerini "para transferi" iddiasıyla sürdürdü. Peker; iki kardeşin, Bakan Süleyman Soylu'nun danışmanlarından olduğunu ileri sürdüğü Erdem Sümen ya da Soylu'nun oğluna "para teslim ettiğini" yazdı.

Peker iddialarını şöyle sürdürdü:

- süslü sülü, 2016 senesi aralık ayında Esenyurt’ta toplu açılış töreni yapılırken sen o zaman çalışma bakanıydın. Sayın Cumhurbaşkanı konuşma yaparken orhan özyurt sana Patron nerelerdesin şirkete neden gelmiyorsun? dediğinde elini ağzına getirerek sus işareti yapmıştın.

- Hatırlıyor musun süslü sülü? Hatırlarsın tabi, çünkü o toplu açılışta 111 tane eserin açılışı birden yapılmıştı. O 111 eserin en az yarısını senin de gizli ortağı olduğun bu iki kardeşin firmaları yapmıştı.

- Esenyurt Belediyesi el değiştirene kadar o ilçedeki hemen hemen bütün gökdelenleri senin ortağın olan bu iki kardeş yaptı (usulsüz imar değişiklikleri sayesinde). Yani yine milletin hakkını çaldınız.

- Ayrıca belediye el değiştirene kadar ilçenin hemen hemen bütün ihalelerini senin gizli ortağın olan bu iki kardeş aldı. Çaldınız, çaldınız yine çaldınız ama doymadınız. Gizli ortağın olan yüksel özyurtun oğlunun Çırağan Sarayındaki düğününde nikah şahitliğini sen yaptın.

- Necmi Kadıoğlu da nikahı kıyan başkandı. Sen nasıl bir şeytansın ya? Adamı kadın tezgahı ile görevden attırdın hala daha adamla dostluğuna devam ediyorsun. Necmi Kadıoğlu denen kişi Sayın Cumhurbaşkanına en sadık olan dostlarından biridir.

- Sayın Cumhurbaşkanına karşı 20 sene önce İstanbul organize şubede yapılan operasyonda işkence görmesine rağmen aleyhine ifade vermeyen kişiydi (onu da fuhuş tezgahıyla hallettin).

- Sakın beni yalanlamaya kalkmayın,kızların isimleri, onlara aldığınız arabalar, arabaların plakaları ve uzun süreler sevgili olduklarınıza aldığınız evlerin adresleri;hepsi kayıtlı.O kızların hepsi bence iyi insanlar.Sizler gibi şerefsizlerin eline düşmüşler maalesef yokluktan

Haberde organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklaması aynen alınmıştır. Haberdeki yazım ve imla hataları Peker'in kendisine aittir.