İstiklal Caddesi'nde maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı

16 Ağustos 2020 Pazar, 16:12

İstanbul'da güzel havayı değerlendirmek isteyen yurttaşlar, İstiklal Caddesi’ne akın etti. Yerli ve yabancı turistler maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI

Koronavirüs nedeniyle kapanan sınır kapılarının tekrar açılmasıyla ülkeye gelen turistlerin ilk ziyaret yerlerinden biri Beyoğlu oldu. Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği İstiklal Caddesi’nde koronavirüs önlemleri unutuldu. Maske takmayan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

Turist aileler Beyoğlu’nda yürüyüş yaparak mağazaları gezdi. Ancak bazı turistlerin maskesiz yürümeleri dikkat çekti. Mağaza işletmecileri dükkanlara giren turistleri maske takmaları konusunda uyardı. Taksim ve İstiklal Caddesi’nin gün boyunca kalabalık olduğu gözlendi