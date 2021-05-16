İstiklal Marşı 'kısık sesle okunsun’ talimatına inceleme yok
Aydın Valiliği’nin, Covid-19’un yüksek sesle konuşulduğunda daha hızlı yayıldığını gerekçe göstererek, okullardaki törenlerde “İstiklal Marşı’nın banttan verilmesi ve kısık sesle ya da içten okunması” talimatı veren Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş hakkında inceleme/soruşturma başlatmadığı ortaya çıktı. Valilik, söz konusu talimatın “tavsiye niteliğinde, öğrenci ve öğretmenleri korumaya yönelik olduğunu” savundu.
Cumhuriyet 17 Mart’ta, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş’un Covid-19’un yüksek sesle konuşulduğunda daha hızlı yayıldığını gerekçe göstererek, okullardaki törenlerde “İstiklal Marşı’nın banttan verilmesi ve kısık sesle ya da içten okunması” talimatı verdiğini gündeme getirmişti.
Tepki çeken talimat, Meclis gündemine de taşınmış, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle soru önergeleri verilmişti. Selçuk, soru önergelerini “süresi geçtikten sonra” yanıtladı. Yanıtta ise yalnızca Aydın Valiliği’nin konuya ilişkin verdiği bilgi paylaşıldı.
‘BİLİMSEL’ SAVUNMA
ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde yapılan bir çalışma ile “virüsü taşıyan bir kişinin maskesiz şekilde yüksek sesle konuşması ya da bağırmasının virüsün yayılım hızını artırdığını kanıtladığını”; Colorado Boulder Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma ile de “daha düşük sesle konuşmanın tüm viral bulaşma yollarını azalttığının ortaya konduğunu” savunan valilik, söz konusu talimatın “Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma rehberlerindeki kurallar ile Dünya Sağlık Örgütü, UNİCEF, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü gibi bu alandaki otoritelerin bilimsel araştırmaları da göz önünde bulundurularak öğrenciler ve öğretmenlerin salgının bulaştırıcılığından en az etkilenmeleri adına bir önlem olarak tavsiye niteliği taşıdığı” öne sürüldü.
Yanıtta, talimatın amacının “öğrencileri ve öğretmenleri korumaya yönelik olması nedeniyle valilik makamınca herhangi bir inceleme/soruşturmanın açılmadığı” kaydedildi.
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