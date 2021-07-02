İstismar edilen M.A. yaşananları anlattı: 'Kimse bize inanmadı'

02 Temmuz 2021 Cuma, 11:44

Elazığ'da, gittikleri Kuran kursunda imam tarafından istismara uğrayan ve ancak yıllar sonra dava açabilen kadınların duruşması görüldü. Mağdurlardan M.A. maruz bırakıldıkları istismarı Cumhuriyet.com.tr'den Sinem Nazlı Demir'e anlattı.

'BURASI DOĞU. KİMSE SİZE İNANMAZ'

İstismar nasıl başladı ve bu süreçte neler yaşadınız?

'Biz, Elağız Aksaray Mahallesi'nde oturuyorduk ve o zamanlar 7-8 yaşlarındaydık, 2003 yılıydı. Birden mahallemize H.K. isimli bir imam geldi ve Kuran kursu hocası oldu. Sonrasında ailemiz dinimizi öğrenmemiz için kursa gönderdiler. İlk başta kız çocukları olarak ayrı bir şekilde Kuran okurduk ve oğlan çocukları da farklı bir yerde okurdu. Bir süre sonra imam, dua okurken bize dokunmaya başladı. Mahrem yerlerimizi elledi ve bazı arkadaşlarımı kucağına oturttuğunu gördüm. Benim mahrem yerlerimi de elledi ve o zamanlar hiçbir şeyin farkında değildim. Bazen arkadaşlarımızdan bazılarına 'sen eve git ablanı göndereceğim' derdi ve aynı anda kurstan çıkamazdık biz de. Yakın bir akrabama da tecavüz etmeye çalıştı ve bu akrabamız diğer gün ağlamaya başladı. Tam olarak ne olduğunun farkında değildik hiçbirimiz. O gece bu akrabamla birlikte kaldık ve sabah beni kaldırdı ve 'ne oldu?' diye sorduğumda bana olanları anlattı. Ailelerimiz işe gitti ve birkaç saat sonra imam kapımıza geldi. Yaşanan tacizi kimseye söylemememiz için bizi tehdit etti. Bize 'Bunu birine anlatırsanız sizi öldürürüm. Burası Doğu. Kimse size inanmaz, herkes bana inanır, bana bir şey olmaz.' dedi. Sonrasında ailemize konuyu açtığımızda bizi suçladılar, kimse bize inanmadı. 'Hoca böyle bir şey yapmaz.' dediler. Biz yaşananları çevremize söyleyince imamın öğrenci sayısı azaldı ve kapı kapı gezip ‘Çocuğunuzu camiiye gönderin, dinimizi öğrensinler.’ demeye başladı.'

'BEYANLARIMI BİLE DİNLEMEDİLER'

Dava süreci nasıl başladı?

'Aynı kursta imam tarafından 6 sene boyunca tacize uğrayan bir arkadaşımız vardı. Biz büyüdükçe o git gide kilo aldı ve doktora götürdüler. Doktorun yönlendirmeleriyle istismara uğradığını anladılar. Adli makamlara başvurdular ve bu sayede yaklaşık 4 ay önce davamızın ilk süreci başladı. Bizler de dava sürecine dahil olduk. İlk davamız birkaç hafta önce görüldü. Şu an bu imam tutuksuz yargılanıyor ve mahallemizden taşındı.'

Şu an dava ne durumda ve kararla ilgili ümitleriniz neler?

'Dava ilerlemiyor. Ben hakimin karşısında doğru düzgün konuşamıyorum. Hakim beni susturuyor. Beyanlarımı bile dinlemediler. Arkadaşlarımız yıllar önce yaşadığımız tacizleri anlatmak için dava sürecine dahil olmaya başladılar. Keşke bu sahte imamın ismini bağıra bağıra söyleyebilsem ve hak ettiği cezayı alsa. Bir sonraki duruşmamız 10 Ekim'de saat 09.30'da ve Elazığ Adliyesi'nde. Biz artık bu davanın ilerlemesini ve suçlunun cezasını almasını istiyoruz.'