İstismarcı şeyh tutuklanınca paylaşımlar birer birer silindi
Uşşaki Tarikatı şeyhi Fatih Nurullah Şağban’ın, Sakarya Akyazı’daki dergahta, müritlerinin çocuklarına cinsel istismarda bulunması üzerine tutuklanmasının ardından, haberler ve paylaşımlar silinmeye başlandı.
Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah, küçük bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismarı sonucu tutuklanırken, skandal Türkiye'nin gündemine oturdu.
Bazı yayın organları Nurullah'ın AKP'yi öven konuşmalarını sayfalarına taşırken bazı isimler de Nurullah'la çektirdikleri fotoğraflarını övünerek paylaştı.
Yapımcı ve yönetmen Murad Çobanoğlu, Nurullah'la ilgili paylaşım ve haberleri silenleri açıkladı.
Akit, 5 Haziran 2015 tarihinde Fatih Nurullah'ın 7 Haziran 2015'teki seçimlerde AKP'ye destek konuşmasını haber yapmıştı. Akit, "Oy vermeden önce mutlaka izleyin" başlıklı haberinde "Halveti Uşşaki Son Şeyhi Fatih Nurullah Efendi de oylarını Ak Parti'ye vereceklerini açıkladı" ifadelerini kullandı.Nurullah'ın tutuklanmasının ardından Akit haberini sildi.
Geçen yıl ölen Kadir Mısıroğlu'nun adına açılan internet sitesinde de Mısıroğlu ile Fatih Nurullah'ın fotoğrafları vardı. "Üstad Kadir Mısıroğlu ile Fatih Nurullah Efendinin Mehter Takımı ziyafeti" başlığıyla yayımlanan içerikte, iki ismin fotoğrafları yayımlanmıştı. Mısıroğlu'nun internet sitesinden de içeri silindi.
MHP Esenler İlçe Yöneticisi Süleyman Çakır, Haziran ayında Fatih Nurullah'ı, istismarın gerçekleştiği Kuzuluk'taki dergahında ziyaret etmişti. Çakır, "Fatih Nurullah Efendi Hz Kuzuluk Dergahında ziyaretimiz" ifadeleriyle fotoğraflarını paylaşmıştı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından MHP'li Çakır, profilini kilitledi.
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