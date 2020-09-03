İstismarcı tarikat şeyhinin Fesli Kadir’le görüntüleri ortaya çıktı

03 Eylül 2020 Perşembe, 14:27

Sakarya’da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu için tutuklanan ve cinsel istismarı kendi ağızıyla itiraf ettiği ses kaydı ortaya çıkan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığıyla bilinen 'Fesli Kadir' yani Kadir Mısıroğlu'yla görüntüleri ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre, 2015 yılının Şubat ayında Üsküdar’da düzenlenen bir etkinlikte çekilen videoda etkinlik alanına gelen Kadir Mısıroğlu’nu ayakta karşılayan Fatih Nurullah’ın, Mısıroğlu’nun elini öpmeye kalkıştığı, ancak Mısıroğlu’nun buna izin vermediği görülüyor. Nurulah’ın, Mısıroğlu’nun konuşma yapacağı sırada mikrofonu uzatarak “Buyurun sultanım” dediği duyuluyor

İSLAM DEVLETİ ÇAĞRISI

Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah’ın, Ayasofya’nın ibadete açıldığı günlerde İslam devletinden söz etmiş, müritlerine tıpkı yıllar önce FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yaptığı gibi “devletin kontrol mekanizmaları içerisinde olmaları” çağrısında bulunmuştu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in cinsel istismar suçundan tutuklanan Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah ile çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf tepki çekti.



