İtalya Bisiklet Turu'nda şampiyon Egan Bernal
Yol bisikletinin önemli organizasyonlarından olan bu yıl 104'üncüsü düzenlenen İtalya Bisiklet Turu'nun şampiyonu, Kolombiyalı Egan Bernal oldu.
Yol bisikletinin üç büyük yarışından biri olan İtalya Bisiklet Turu'nda, Ineos Grenadiers takımının Kolombiyalı sporcusu Egan Bernal şampiyonluğa ulaştı.
Açılış etabı 8 Mayıs'ta Torino'da yapılan 104. İtalya Bisiklet Turu, Milano'daki 30,3 kilometrelik 21. etapla tamamlandı. Bireysel zamana karşı koşulan son etabı, 33 dakika 48 saniyelik derecesiyle Ineos Grenadiers'in İtalyan bisikletçisi Filippo Ganna ilk sırada bitirdi.
Son etaba genel klasman lideri olarak pembe mayoyla giren Egan Bernal, toplam uzunluğu 3 bin 410,9 kilometre olan 2021 İtalya Bisiklet Turu'nu 86 saat 17 dakika 28 saniyede bitirerek şampiyon oldu. Turu, liderin 1 dakika 29 saniye arkasında yer alan Bahrain Victorious takımından Damiano Caruso ikinci, Bernal'ın 4 dakika 15 saniye gerisindeki BikeExchange sporcusu Simon Yates ise üçüncü sırada tamamladı.
Video Haberler
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında
- Yolda gördüğü yılanı ezmemek için uzun süre dil döktü
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den dikkat çeken SADAT iddiası
- İşte, intihar gecesi trafiği
- Saray'dan Peker'e yanıt
- Soylu’nun çaresizliği ve Erdoğan’ın açık tehdidi
- Nerede olduğunu açıkladı, Sancak yanıt verdi!
- Peker'in iddialarının odağındaki SADAT için
- Peker'in, El Nusra iddiasının ardından Davutoğlu çıkışı
- AKP'de Sedat Peker çatlağı
- Peker'in Erdoğan'a verdiği mesaj ne?
- Atatürk'e lanet okunmasının ardından AKP'den açıklama