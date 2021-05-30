Şenol Güneş: "Bazı oyuncuları riske etmek istemiyorum"

30 Mayıs 2021 Pazar, 18:40

EURO 2020 (Avrupa Şampiyonası) hazırlıkları kapsamında Gine'yi yarın 20.00'de Antalya'da konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısında konuştu.

İlk olarak Şenol Güneş, sözlerine şöyle başladı:

"İki haftalık kampımızın son günlerini yaşıyoruz. 1 Haziran'da kampımız sonlanacak. 2 Haziran'da buradan ayrılacağız. Aşağı yukarı iki hafta geçti. Hızlı geçti, yoğunduk. Dinlenmeyi ve çalışmayı birlikte yaptık. Bu seviyede bir yükleme yapınca yorgunluk olması doğal. Almanya kampı da böyle olacaktır. Kampın yeri ve zamanı oldukça güzel. İyi çalışıyoruz. Neler yaptık? Oyunumuzu gözden geçirdik, hatalarımız var ve kısmen devam ediyor, onları gözden geçirdik. Bundan sonra oyun olarak neler yapabileceğimizi konuştuk. Rakip analizlerini onlara vermiştik, üçüne birden kısaca değindik. Almanya kampında İtalya'yı ayrıca işleyeceğiz."

"GEÇMİŞİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Güneş, keyifli ve akıcı bir oyun oynamak istediklerini söyledi:

"Dört oyuncu aramızdan maalesef ayrılacak. Bu tabii üzüntü verici ve zor bir karar olacak. 26 kişilik kadroyla beraber olacağız. Hedefimiz fair-play içerisinde, güzel oyunla iyi skorlar almak. Bunun için de olağanüstü hazırlanacağız. Keyifli ve akıcı bir futbol oynayıp, bunu izleyicilerin de keyif alacağı hale getireceğiz. Başarının da bundan sonra geleceğini biliyoruz. Geçmişimizle gurur duyuyoruz. Oyuncularımız geçmişe baktıklarında kendileri ile gurur duyabilirler."

"OYUN OLARAK DAHA İYİ OLMALIYIZ"

68 yaşındaki teknik adam, şanslarını iyi kullanmaları gerektiğini kaydetti:

"Bugüne dek çok iyi mesafe aldılar. Ülkeyi temsil ediyorlar. Karakterleri yetenekle birleşince olumlu işler olduğunu düşünüyorum ama yeterli olmaması gerek. Eksikleri de görüp, düzeltip, oyun olarak daha iyi oyuncular olmalılar. Bugünü iyi değerlendirmemiz gerek. Bu şansı kendileri yarattılar, iyi kullanmalıyız. Gruptan çıkmak için olağanüstü gayretli olacağız. Geleceği yazmak için iyi bir grup. Bütün bunların hepsi, geçmişle gelecek arasında olan hadiseler. Biz bugün idman yapacağız. Kadroyu yarın için hazırlayacağız."

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

Güneş, Gine'nin iyi bir ekip olduğunu belirtti:

"Gine, oyuncu olarak beraber olduğum Yattara'nın takımı. Sempatik bir takım. Bireysel olarak iyi oyuncular çıkarabilen, teknik özellikleri iyi bir takım. FIFA sıralamasında 72. sıradalar. İyi oyuncuları var. Oyuncuları ile geçmişte teknik direktör olarak Napoli'de, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak karşılaşmıştık. Afrika ülkelerinden çıkan tipik oyuncular genelde Fransa'da oynuyor. Zor bir maç olacağını düşünüyoruz. Topu bıraktığımızda iyi oynayan bir takım."

"BAZI OYUNCULARI RİSKE ETMEK İSTEMİYORUM"

Şenol Güneş, takımın son durumuna ve oyun sistemine dair bilgi verdi:

"Tüm oyuncuları değiştireceğim, yeni bir orta sahayla oynayacağım. Bazı oyuncuları yine oynatmayacağım, şu anda riske etmek istemiyorum. İdmanlarda hazırlamak istiyorum. Yarından sonra bir kadro ortaya çıkacak, hep beraber göreceğiz. Şu ana dek her şey güzel gidiyor. Ciddi bir sakatlık yok. Dün Enes'in hafif darbeye bağlı bir sakatlığı oldu ama idmana çıkacak. Bu, güzel. Oyuncuların havası iyi, burada tatil havası da yaşamış oldular ama tatilde çaktırmadan idman yapmaya çalıştık. Bugün farkettiler ki, biz burada idman da yapıyormuşuz. Güzel de oldu, inşallah bu mutluluk, sahada acı çekmekle yeni mutluluklar getirecek. Sahada acı çekmek gerekiyor çünkü çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Teknik, hızlı oynayabilen bir takım. İtalya, maç kaybetmeyen, formda bir takım. O maçı önemsiyoruz ama yarın da kazanmak istiyoruz."

"SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİNE TAKILMAMAK GEREK"

Deneyimli teknik adam, galibiyet sayılarını arttırmak istediklerine vurgu yaptı:

"Geçmişte baktığımız zaman, bunu eskiden yapmazdım, biraz yaşlanınca yapıyorum, 224 tane galibiyetimiz var. 225 oldu. 226, 227... İnşallah hep böyle artılara geçse ileride fark olur. Çok farklı gerideydik, şimdi farklı önde oluruz, kazanmak gerekir. Her zaman söylüyorum, güzel oyun, iyi sonuç."

Şenol Güneş, savunma dizilimi ile ilgili gelen soruyu "Sistem değişiklikleri takılınacak bir konu değil ama ihtiyaç olan bir şey. Önemli olan futbolu hücum ve savunma yönlü yapmaktır. Oyunucunun performansı düşünce, oyun da düşünce mazeret olarak sistem bulunur. Hocalar da böyle yapar. Ama bu maçta üçlü oynatmamızın sebebi stoperlerimizi görmek" şeklinde cevapladı.