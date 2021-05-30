Naomi Osaka, kural dışı davranışları nedeniyle para cezasına çarptırıldı

30 Mayıs 2021 Pazar, 18:48

4 Gram Slam şampiyonluğu apoletli Japon Naomi Osaka, Fransa Açık'tan ihraçla karşı karşıya. Osaka, ilk turdaki galibiyetin ardından basın toplantısına katılmadı. Organizasyon komitesi, Japon tenisçinin kural dışı davranışı nedeniyle 15 bin dolar para cezası kesti. Genç tenisçi, benzer bir davranışta bulunduğu takdirde turnuvadan ihraç edilecek.

Organizasyon komitesi, Naomi Osaka'ya bu yönde tebligat yapıldığını açıkladı.

Osaka daha önce sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile, sporcuları konuşmaya zorlamalarından dolayı Fransa Açık’ta basın toplantılarına katılmayacağını açıklamıştı.

Tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, 4 grand slam şampiyonluğu bulunan ancak Roland Garros'da 3. turdan ötesine geçemeyen başarılı tenisçi, dünya sıralamasının 63'üncü basamağındaki Patricia Maria Tig ile karşılaşıp, 6-4 ve 7-6'lık setlerle sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.



