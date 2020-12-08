İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese Kovid-19'a yakalandı
İtalya'da İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberine göre, Bakan Lamorgese’nin 10 günde bir yapılan ve bu akşam bakanlar kurulu öncesindeki son moleküler tanı testi pozitif çıktı.
Herhangi bir belirtisi bulunmayan İçişleri Bakanı’nın test sonucunun pozitif çıktığı haberini bakanlar kurulu sırasında aldığı ve hemen ardından toplantıyı yarıda bıraktığı bildirildi.
Lamorgese'nin test sonucunun pozitif olduğunu öğrenir öğrenmez başbakanlıktan ayrıldığı ve kendini tecrit ettiği belirtildi.
67 yaşındaki Lamorgese, Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki koalisyon hükümetinin teknokrat isimlerinden biri olmasıyla biliniyor.
Bu arada, İçişleri Bakanı Lamorgese'nin pozitif çıkmasının ardından bakanlar kurulu sırasında kendisine yakın oturan ve temaslı grubunda olabilecek Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Adalet Bakanı Alfonso Bonafede'nin de kendilerini tecride aldıkları kaydedildi.
Ayrıca Lamorgese'nin Kovid-19 pozitif olması sebebiyle tüm bakanlar kurulu üyelerinin de bir kez daha testten geçirileceği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret 4 bin 500 lira oldu
- İmamoğlu, ilk yolsuzluk dosyasını yargıya taşıdı
- Çin'e gönderilen trenden 'Rayların Fatih'i çıktı
- Yavaş'ın talebi aylar sonra onay aldı: Süreç başlıyor
- CHP'li belediyelerden asgari ücret kararı
- Ali Babacan'dan Perinçek'i kızdıracak mesaj
- DİSK asgari ücret talebini açıkladı
- İslamcı Nazizmin boğduğu Müslüman
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Müjdeli bir konuşma oldu
- '3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik'
Video Haberler
- Boy uzatma ameliyatları neden tercih ediliyor?
- Oyun oynarken depreme böyle yakalandı
- Antalya'da hissedilen deprem anı kamerada
- Helikopter motor teslim töreninde kriz
- 1 liraya satın alabilmek için saatlerce beklediler
- Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı
- Çocuklarıyla beraber yanarak can verdi
- 25 yıl sonra mesleğine döndü, koronavirüse yenik düştü
- Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim
- AKP'li vekilden Meclis'te alkış alan konuşma
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret 4 bin 500 lira oldu
- İmamoğlu, ilk yolsuzluk dosyasını yargıya taşıdı
- Çin'e gönderilen trenden 'Rayların Fatih'i çıktı
- Yavaş'ın talebi aylar sonra onay aldı: Süreç başlıyor
- CHP'li belediyelerden asgari ücret kararı
- Ali Babacan'dan Perinçek'i kızdıracak mesaj
- DİSK asgari ücret talebini açıkladı
- İslamcı Nazizmin boğduğu Müslüman
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Müjdeli bir konuşma oldu
- '3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik'