İtalya - İsviçre maçı öncesi bomba alarmı

16 Haziran 2021 Çarşamba, 23:35

EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla sürerken İtalya'dan şok bir haber geldi.

beINSports'un haberine göre, Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan İtalya - İsviçre maçı öncesi stadın yakınlarında içinde bomba olduğu iddia edilen araç bulundu.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, %25 kapasiteyle oynanan maç öncesi taraftarların ulaşım güzergahına park halinde şüpheli bir araç fark edildi. Hemen olay yerine gelen bomba imha ekipleri, aracın içindeki şüpheli eşyayı kontrollü bir şekilde patlattı. Şüpheli eşyanın bomba olup olmadığı henüz açıklanmazken, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.