İtalya Serie A’dan yeşil forma yasağı
2022-23 sezonu itibariyle İtalya Serie A’da yer alan kulüplerin yeşil renkte forma giyemeyeceği belirtildi.
Sky Sports Italia’da yer alan haberde, Serie A yönetiminin gelecek sezon itibariyle forma renklerinde kısıtlamaya gittiği ifade edildi. Televizyon yayınlarında yeşil formaların saha rengiyle karıştığı ve oyuncuların görünürlüklerini yitirdiği belirtildi. Değişikliğin bu yıl uygulanmasının planlandığı ancak kulüplere hazırlık için süre tanınmasına karar verildiği ifade kaydedildi.
SASSUOLO ETKİLENECEK
Serie A ekiplerinden Sassuolo, uzun yıllardır formasında siyah-yeşil renkleri kullanıyor. Haberde, gelecek yıl itibariyle İtalyan ekibinin nasıl bir yol izleyeceğine dair herhangi bir bilgi yer almazken değişiklikten en çok etkilenen kulübün Sassuolo olacağı belirtildi. Ayrıca, yeşil renk yasağının formalarla sınırlı kalmayacağı, çorap ve şortlarda da kullanılmasının yasak olacağı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Serie A’da Sassuolo’ya ek olarak Atalanta ve Lazio, yeşil renkte forma giymişti.
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