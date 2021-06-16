İtalya'da Chiellini sakatlanarak oyunu terk etti

EURO 2020 A Grubu'nda İtalya ile İsviçre karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2021 Çarşamba, 22:28
İtalya'da Chiellini sakatlanarak oyunu terk etti
Abone Ol google-news

İlk yarısı 1 -0 İtalya üstünlüğü ile süren maçta İtalyan'ın savunma oyuncusu Chiellini 24. dakikada yerini Acerbi'ye bıraktı.

Gruptaki son maçını Pazar günü Galler ile oynayacak İtalyanlar, İsviçre karşısındaki skor üstünlüğünü korumaları halinde gruptan çıkmayı garantileyecekler. 

Chiellini'nin 19. dakikada İsviçre ağlarına attığı gol VAR'dan dönmüştü. 

Juventus'un deneyimli yıldızı Chiellini bu sezon İtalyan deviyle çıktığı 25 maçta 2 asist üretti. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler