İtalya'nın EURO 2020 kadrosu açıklandı

İtalya EURO 2020'de mücadele edecek 28 kişilik kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Mayıs 2021 Pazar, 20:34
İtalya'nın EURO 2020 kadrosu açıklandı
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EURO 2020'deki rakiplerimizden İtalya'nın 28 kişilik kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Roberto Mancini, 28 kişilik kadroyu belirledi. Daha sonra kadrodan iki oyuncu çıkarılacak.

Paris Saint-Germain formasıyla 26 lig maçında 13 gol atan Moise Kean ise kadroda yer almadı.

İtalya'nın aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Defans: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), *Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

Orta saha: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), *Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Forvet: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli).




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