İtalya'nın EURO 2020 kadrosu açıklandı
İtalya EURO 2020'de mücadele edecek 28 kişilik kadrosunu açıkladı.
EURO 2020'deki rakiplerimizden İtalya'nın 28 kişilik kadrosu açıklandı.
Teknik direktör Roberto Mancini, 28 kişilik kadroyu belirledi. Daha sonra kadrodan iki oyuncu çıkarılacak.
Paris Saint-Germain formasıyla 26 lig maçında 13 gol atan Moise Kean ise kadroda yer almadı.
İtalya'nın aday kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);
Defans: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), *Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);
Orta saha: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), *Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);
Forvet: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli).
#Nazionale ????— Nazionale Italiana (@Vivo_Azzurro) May 30, 2021
In attesa della lista per l’#Europeo, Mancini chiama 28 #Azzurri: domani il raduno a Roma.
La notizia https://t.co/RYlu0cWtku
?? Martedì si aggregheranno al gruppo anche Emerson e Jorginho.#VivoAzzurro pic.twitter.com/mV3QvB6F69
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