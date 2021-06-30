İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini'den itiraf: Bu kadarını beklemiyordum!
İtalya'nın başarılı hocası Roberto Mancini Avusturya maçı hakkında açıklamalarda bulundu.
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Avusturya'yı uzatmalarda yıkan İtalya'nın deneyimli teknik direktörü Roberto Mancini, zorlu geçen maçı değerlendirdi.
"MUHTEMELEN AVUSTURYA MAÇI ÇEYREK FİNALDEN DAHA ZOR OLDU"
Mancini, "Golleri daha erken atmalıydık. Uzatmalar ekstra yorgunluğa neden oldu. Yedekten girenler doğru etkiyi verdi. Maçın zor olacağını biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Muhtemelen Avusturya maçı çeyrek finalden daha zor oldu" diye konuştu.
İtalya, Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'ndan lider olarak son 16 turuna çıkmıştı.
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