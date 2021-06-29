Trabzonspor'da Marek Hamsik için imza töreni düzenlendi

29 Haziran 2021 Salı, 14:02

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik resmi sözleşmeye imzayı attı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Ailemize hoşgeldin Marek. Önemli bir transfer, hocamızın kadrosunda görmek istediği bir oyuncuydu. Transfer bizim için zorlu geçmedi, futbol oynamak ve Napoli'de yaşadığı günleri burada yaşamak istediği için geldi. Önemli bir oyuncuyu transfer etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hamsik de büyük bir aileye geldiğini söyledi" dedi.

Marek Hamsik ise, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transfer sürecimde Trabzonspor çok dürüsttü, bütün süreç çok açık ilerledi. Transfer süreci çok hızlıydı. Umuyorum birlikte çok güzel bir dönem geçireceğiz. Napoli'deki gibi burada taraftarların tutkusunu gördüm. Geldiğim ilk andan itibaren tutkuyu gördüm. Statta taraftarımızı görmek için sabırsızım. Şehrin sokaklarında Hamsik formalı taraftarlarımızı görürsek bundan çok mutlu olurum" açıklamalarını yaptı.

HAMSIK'TEN 5 BİN FORMA

Ahmet Ağaoğlu, "Ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Marek de bunun farkında. Taraftarlarımızdan uzak, futbol gelirlerinin düştüğü bir süreç yaşadık. Ciddi finansal kayba uğradık. Bizim elimizde ki tek enstrüman, tek ürün, TS Club'ın forma satışları. Kendisinden önce kadromuza dahil ettiğimiz 3 oyuncumuza 5'er binden 15 bin forma sattık. Tahmin ediyorum kendisi de aynı sayıda 5 bin forma ile Trabzonspor'un ürün satışıyla birlikte bütçeye katkıda bulunacak. 10 milyonun üzerinde taraftarı olan bir kulüp için 300 bin forma çok büyük rakam değil. Marek'i aynı zamanda bizim bu yıl ki forma elçimiz tayin ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un yeni transferi, "Çok forma isteyen arkadaşlarım oluyor. Ben de bu formayı almaktan memnun olurum. Şehrin sokaklarında Hamsik formalı taraftarlarımızı görürsek bundan çok mutlu olurum" açıklamasında bulundu