İyi ki doğdun Türkan Hocam!

13 Aralık 2020 Pazar, 02:00

Siz o kadar çok insanın kalbinde yaşamaya devam ediyorsunuz ki hayatta olmadığınızı düşünmek zor geliyor. Sizi tanımış olmanın mutluluğuna eren bizler hâlâ saçtığınız güzel enerjinin, estirdiğiniz rüzgârın etkisiyle, başlatmış olduğunuz muhteşem projelerin takipçisiyiz.

Sizi aramızda hissediyoruz. Sizinle konuşuyor, dertleşiyor, hâlâ sizden feyz alıyoruz. Ve ülkemizde olup bitenlere baktıkça değerinizi bir kere daha, bin kere daha idrak ediyoruz!

Ne zaman ki ileride bir gün, yeryüzünde sizi bizzat tanımış olanlardan hiç kimse kalmayacak, işte ancak o zaman bir manevi anıta dönüşeceksiniz. Yine hiç unutulmayacak, kalplerde yaşayacaksınız. İyileştirerek veya eğiterek hayatın içine kattığınız insanların çocukları, torunları sizi minnet ve sevgiyle anmaya devam edecek.

Çünkü siz bir hekimden çok fazlasıydınız.

Siz tepeden tırnağa iyilik ve güzelliktiniz, kim olursa olsun herkesi kucaklayabilen, her derde deva arayan ve bulandınız.

Sadece tel örgülerin gerisinde yaşamaya mahkûm edilmiş cüzamlıların değil, onların ailelerinin de onurlu bir yaşama kavuşmasına neden olan hekimdiniz. Doğu Anadolu’nun unutulmuş köylerinde cüzam ilk kez sizin tarafınızdan kayıt altına alınmıştı.

Doğu kırsalının nice kız çocuğunu okulla buluşturmuş, onları kişilik ve meslek sahibi yapmış eğitimciydiniz. Önce kara toprağı sonra kar tabakalarını delerek ışığa ulaşan kardelen çiçekleri gibi, sayenizde eğitime ulaşmıştı yoksul kızlar. Ne mutlu bana ki bu muhteşem projenizin adını “Kardelen” koymak bana nasip oldu. Sadece bunun için dahi, her fırsatta binlerce kez teşekkür eder, hayır duası okurum size.

Sizin o derin merhamet pınarınızın suyundan içmiş, asla hor görmediğiniz herkesin, hayat fırtınalarında savrulup yolları çıkmaz sokaklara rastlayan kader kurbanı seks işçilerinden tutun, nice marjinal kimlikli kişinin yakınları da dünya döndükçe sizden dualarını hiç esirgemeyecek.

Çünkü siz, kim olursa olsun, bu dünyada yaşayan her insanın, iyi bir insan olabilmek için sevgiye muhtaç olduğunu öğrettiniz bize.

Sizden sadece sevmeyi, bağışlamayı değil, mücadele etmeyi de öğrendik.

İşte bu yüzden, bir yaş gününüzde daha sizi anarken her ne kadar dünyada ve ülkemizde işler hiç iyiye gitmiyorsa da emanetinizin emin ellerde olduğunu bilin.

Sizin bizzat yetiştirdiğiniz Ayşe Yüksel Hocamız, hem eğitime erişemeyen çocuklar hem de lepralılar için elinden geleni yapıyor; sizi tanımak mutluluğuna ermiş dostlarınız, yol arkadaşlarınız, öğrencileriniz de ona destek çıkıyor.

Dünyamızda kötülük diz boyu, ama iyiliğin gücü her şeyin üstesinden gelir ki bunu en iyi siz bilirsiniz biricik hocam.

Ve yine işte bu yüzden huzur ve nurlar içinde uyuyun.