İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Bursa'da gündemi değerlendirdi
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile aynı ittifak içinde olup olmayacaklarını sorusuna "Ortaklaşa bir hareket zemini oluşturmak, aslında demokrasinin gereğidir" diye yanıt verdi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Bursa'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında partisinin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Zamanlarının, saha organizasyonları ve vatandaşla iç içe geçtiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:
"İYİ Parti vatandaşın dertleri üzerinden siyaset üreten yeni bir anlayışa geçilmesini sağladı. Genel Başkanımız bu siyaseti uygulamaya başlayalı 1,5 sene oldu. Allah'a şükür şimdi arkamızdan gelen diğer partiler de var. Onlar da yavaş yavaş bu siyasete uymaya ve ona uygun adım atmaya başladılar. Bu da demokrasinin esas belirleyicisi olan oy veren vatandaşlarımızın dertlerinin, sıkıntılarının, isteklerinin gündeme gelmesi ve bu konuda iktidar üzerinde baskı uygulayan bir muhalefet yapısının da ortaya çıkmasını sağladı. Aslında biz İYİ Parti olarak Türk siyasetine ilkleri getiren partiyiz, siyaset tarzımız farklı. Nasıl farklı? Çünkü kurulduğumuz günden başlayarak sürekli gelişim gösteren ve vatandaşla iç içe olma anlayışını üstüne sürekli koyarak geliştiren bir yapı halindeyiz."
"GÖRÜŞMEDİĞİMİZ TEK PARTİ HDP"
Hak arayan her gruba karşı TBMM'de alan açtıklarını dile getiren Aydın, her hafta bir grubun sıkıntılarını anlatmasına imkan tanıdıklarını ifade etti.
Toplantıda bir gazeteci, Aydın'a, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi ile aynı ittifak içinde olup olmayacaklarını sordu.
Bu konuda diyalog halinde olduklarını bildiren Aydın, "Çünkü biz diyaloğu demokrasinin bir parçası olarak görüyoruz. Her parti aynı düşünmeyebilir ama Türkiye meseleleri konusunda ortaklaşa bir hareket zemini oluşturmak, aslında demokrasinin gereğidir. Bu bakımdan biz o diyalog kapısını bütün partilere karşı açık tutuyoruz. Şu ana kadar görüşmediğimiz tek parti HDP oldu, onu da hangi amaçla görüşmediğimizi açıkladık." değerlendirmesinde bulundu.
İlgili Haberler
- AKP'den İYİ Parti'ye "Erbakan" tepkisi
- İYİ Parti'den ilçe ziyaretleri öncesi "Ankara Buluşması"
- İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu'ndan Erdoğan'a: Hariri ailesinin Türkiye'den götürdüğü 9 milyar doları söke söke aldınız mı?
- Erdoğan'ın sistemi için kötü haberler! AREA'nın son anketi ortaya koydu
- CHP’li Sezgin Tanrıkulu: 'Dostlarla ittifak' özenle seçilmiş bir kavram
- Paşinyan’ın kazandığı seçimlere muhalefet ittifakından Anayasa Mahkemesi adımı
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- 'Açıklayacağım' demişti; Peker isim verdi!
- AKP'de de istifa sesleri yükseldi
- Ve 'Tosuncuk' İstanbul'da
- Aşı olup Covid-19 geçirenler de iki dozlu sayıldı
- Ceyhan'dan çok sert 'aşı' tepkisi
- Günübirlik tekne turu battı
- 'Sözleri Berlin'de şaşkınlığa neden oldu'
- AREA'nın son anketi ortaya koydu! Erdoğan'a kötü haber
- BBP'li yöneticiye ters kelepçeyle gözaltı
- Kanada'da ısı kubbesi felaketi: Bir köyü haritadan sildi