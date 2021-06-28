İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu'ndan Erdoğan'a: Hariri ailesinin Türkiye'den götürdüğü 9 milyar doları söke söke aldınız mı?

28 Haziran 2021 Pazartesi, 15:56

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tatlıoğlu, "Partili Cumhurbaşkanlığı" olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üçüncü yılında, Türkiye'nin yargıda olumsuz bir tabloyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

İsmail Tatlıoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin "Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla alırlar." sözlerini hatırlatarak, "Ne yazık ki adeta Duyun-u Umumiye yetkilisi gibi konuştu. Anlaşılmıştır ki Sayın Erdoğan, kendilerinden sonra Türkiye'yi yönetecek olanların milletin hakkını aramasının önünü kesme gayreti içerisindedir." ifadelerini kullandı.

Bunun çok üzücü ve manidar olduğunu söyleyen Tatlıoğlu, "Elbette Türkiye'yi Erdoğan sonrası yönetecek olanlar, yolsuzlukla etiketlenmiş bütün ihaleleri, işlemleri gündeme getireceklerdir. Bunlar milletin verdiği yetkinin gereği ve beklentileridir. Bugünden bunların önünü kesme gayreti ve milletin hakkını değil de birkaç saray müteahhidinin menfaatlerinin yanında olmayı yeğlemesi gerçekten düşündürücüdür." dedi.

Erdoğan'a "Telekom'da Hariri ailesinin Türkiye'den götürdüğü yaklaşık 9 milyar doları söke söke aldınız mı? ABD'den niçin F35 için ödenen 1 milyar 35 milyon doları niçin söke söke almıyorsunuz?" sorularını yönelten Tatlıoğlu, "Milletimiz emin olsun ki onları da kayırmalı ihalelerle müteahhitlere aktırılanları da mafya-siyaset ve usulsüz ihaleler bağlamında milletimizin cebinden, devletimizin kasasından çıkanları da söke söke alacağız." diye konuştu.

"DAHA BORÇLU HALE GELMİŞİZ"

İYİ Parti'li Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini beliterek, son 3 yılda, ülkenin milli gelirinin 881 milyar dolardan 711 milyar dolara, kişi başına gelirin ise 10 bin 500 dolardan 8 bin dolara gerilediğini söyledi. Aynı dönemde dolar/TL kurunun yüzde 90; işsizliğin yüzde 36; bütçe açığının yaklaşık yüzde 450; kamu borcunun yüzde 155 arttığını belirten Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

"Dış borç, milli gelirin yüzde 62,8'idir. Türkiye'nin bütün toplam borçluluğu, yüzde 136'dan yüzde 153'e çıkmış. Millet ve devlet olarak daha borçlu hale gelmişiz. 1 Temmuz 2018'de dünya milli gelirinden yüzde 91'ini alan Türkiye, bugün yüzde 77'sini alıyor. Merkez Bankamızda son 10 yılda ortalama 30 milyar dolar ortalama net döviz varken bugün bu eksi 57 milyar dolardır. Nakdi olmayan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Ekonomik veriler bütün alanlarda Türkiye'nin fakirleştiğini gösteriyor. Türkiye, dünyayla negatif bir ayrışma içerisindedir. O nedenle Türkiye'de bu sistemin en kısa sürede değişimini sağlayacak bir seçim atmosferine girilmesi gerektiğine, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle Türkiye'nin kaybettiklerini kazanacağına inanıyoruz."

"MKE YANDAŞA SATILABİLİR"

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda görüşülen Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun Teklifi'nin özensiz hazırlandığını öne süren Tatlıoğlu, düzenleme sonrası MKE'nin "yandaş bir firmaya" satılabileceği ihtimalini yüksek gördüklerini dile getirdi. Tatlıoğlu, "Hukuken ayrı eleştirilerimiz var ama siyaseten geçmiş uygulamalara baktığımızda, bu teklifin yanında olmamızın milletimizin menfaati ve yarınları açısından doğru olmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.



