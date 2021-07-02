Paşinyan’ın kazandığı seçimlere muhalefet ittifakından Anayasa Mahkemesi adımı
Ermenistan’daki muhalefet ittifakı, seçim sonuçlarının iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki askeri başarısızlık nedeniyle maruz kaldığı yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Genel seçimlerde Paşinyan galip gelirken, muhalefet seçim sonuçlarını tanımayacaklarını açıklamıştı.
TASS haber ajansının haberine göre, Ermenistan'ın eski Devlet Başkanı Robert Kocharyan'ın liderlik ettiği muhalefet ittifakı, kaybettiği 20 Haziran'daki seçimin sonuçlarının iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
Paşinyan'ın partisi Civil Contract parlamento seçimlerini yüzde 53.91 oyla kazanmıştı. Kocharyan'ın Ermenistan ittifak bloğu ise yüzde 21.9 oy almıştı.
Paşinyan, Ermenistan'ın geçen yıl Dağlık Karabağ'da Azeri güçlerine yenilmesi sonrası oluşan siyasi krizi çözmek için erken seçime gitmişti.
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