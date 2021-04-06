İYİ Partililer'den Çin'e tepki: Asıl amaç zulmün üzerini örtmektir

06 Nisan 2021 Salı, 23:36

Doğu Türkistan bölgesinde Uygur Türkleri’nin yaşadıklarına ilişkin Çin’e ve iktidar partisindeki sessizliğe tavır koyan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e; Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı etiketleyerek yapılan paylaşımda, “Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir. Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Çin’in paylaşımına tepki olarak İstanbul Sarıyer’de bulunan Çin Konsolosluğu’nun önünde İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Sayın Orhun Ertürkmen partinin gençlik kolları basın açıklaması yaparak konsolosluğun önüne siyah çelenk bıraktı.

‘PAYLAŞIMI GÖRMÜYORUZ’

Basın açıklamasını okuyan Ertürkmen, millî iradeye ve Türkiye Cumhuriyeti’nin iç işlerine yapılmış bir saygısızlık ve hadsiz olarak gördüklerini beyan ettikleri paylaşım için şunları söyledi:

“Çin Ankara Büyükelçiliği’nin Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ı etkiletmek suretiyle kendilerince had bildirmeye çalıştıkları paylaşımı görmüyoruz, duymuyoruz ve asla kabul etmiyoruz. Uygur Türkleri kardeşlerimizin yaşadıkları zulmü Türkiye’ye ve dünyaya duyurmak amacıyla Genel Başkanımız Akşener’in geçtiğimiz günlerdeki grup toplantısında Uygur Türk’ü bir kardeşimizi, yüce meclisin çatısı altında, Milletin Kürsüsü’ne çıkararak farkındalık yaratmaya çalışması ve şimdiye kadar Uygur Türk’ü kardeşlerimizi savunarak yapmış olduğumuz muhalefet; belli ki Çin Halk Cumhuriyeti tarafından da görülmüş. Ve böyle hadsiz bir paylaşımı yapma gereği duymuşlar.

Belli ki cesur liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’i daha tanıyamamışlar. Biz bu paylaşımlardan çekinmeyiz, korkmayız. Bize bu şekilde geri adım attıramazlar.”



‘ASIL AMAÇ, UYGUR TÜRKLERİNE UYGULANAN SİSTEMATİK İŞKENCENİN VE ZULMÜN ÜZERİNİ ÖRTMEKTİR’

Gençlik kollarının açıklamasında ise “Bizler İYİ Partinin neferleri olarak biliyoruz ki bu açıklamanın asıl amacı Uygur Türklerine uygulanan sistematik işkence ve zulmün üzerini örtmektir. Genel başkanımızın hedef gösterilmesinin sebebi ise kardeşlerimizin uğradığı zulmü en yüksek sesle her platformda dile getirmesi ve her defasında zulmü uygulayan Çin Halk Cumhuriyeti’ni ve bu zulme sessiz kalan dilsiz şeytanları taşlamasıdır. Bilinmelidir ki bizim gözümüzde Çinin uyguladığı zulme sessiz kalan hükûmet yetkilileri de bu hadsiz açıklamanın en büyük cesaretlendiricisi konumundadır. Çin’e haddini bildirmek için milyon dolarlara, bizi destekleyecek hükümetlere ihtiyacımız yoktur. Biz bize yeteriz ve Akşener’e kimsenin parmak sallamasına müsaade etmeyiz.” denildi.