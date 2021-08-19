İYİ Parti, parti binalarına "Hudut namustur" pankartı astı

19 Ağustos 2021 Perşembe, 23:05

İYİ Parti’nin İstanbul’daki 39 ilçesine asılan, ancak “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ettiği gerekçesiyle indirilmesi istenen “Hudut namustur” pankartı için bugün Genel Başkan Meral Akşener, “Biz duvarları yıka yıka, engelleri aşa aşa bu noktaya gelmiş bir siyasi hareketiz. İlçe binalarımıza astırmazlarsa biz alınlarımıza asarız” açıklamasını yapmıştı.

Bu açıklama sonrasında Giresun İl Başkanlığı binasına da “Hudut Namustur” pankartı asıldı.

Pankart asma törenine katılan Genel Başkan Yardımcısı Av. Ünzile Yüksel, ülkeyi yönetenlerin bu konuyu ciddiye almak zorunda olduğunu söyledi. Yüksel, şöyle konuştu:

"BU ÜLKENİN YÖNETİCİLERİ, BU KONUYU CİDDİYE ALMAK ZORUNDADIR"



“Hudutların yol geçen hanına döndüğü bir süreç yaşıyoruz. Aslında yol geçen hanı da demek doğru değil, çünkü han da, kalan da geçici. Gelenlerin çok geçici olmadığı görülüyor. Elbette ülkemize muhtaç olan sığınanlara kapımız açık. Ama bu sığınanların belli bir düzen içinde belirli kamplarda tutulması gerekirken, ülkenin her yanına düzensiz bir şekilde yerleşmesi haklı olarak kamuoyunu ve hepimizi rahatsız etmektedir. Dikkat çekmek için böyle bir pankart asma fili gerçekleştirdik. Evet, hudutlar namusumuzdur. Bu ülkenin yöneticileri, sorumluları bu konuyu ciddiye almak zorundadır.

Bin yıldır bu topraklarda yaşıyoruz, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşamaya devam edeceğiz. Hiç kimse bu ülkeyi ne Afganistan’la ne Suriye ile ne İran ne Irak’la ne de Libya’yla bir tutamaz. Burası sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyeti olarak kalacaktır.”

İYİ Parti Giresun İl Başkanı Abdulkadir Eroğlu da şöyle konuştu:

"DEVLET BİR AN ÖNCE SINIRLARININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMALI"

”Bir göçmen politikası yok. Kaç senedir ülkemiz göç alıyor 65 milyar dolar alınan göç nedeniyle para harcandığını bizzat sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Bu 65 milyar dolar planlı düzenli bir göç politikası olsa ekonomiye kazandırılır. Pandemi yüzünden vatandaş mağdur olmazdı. Devlet bir an önce sınırlarının güvenliğini sağlamalı ve ciddi bir göç politikası oluşturmalıdır. Bir an önce de bu göçmenler geldikleri ülkelere geri gönderilmelidir.”