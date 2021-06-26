Kanal İstanbul'un 'paralarını söke söke' alabilirler mi?

26 Haziran 2021 Cumartesi, 17:39

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Kanal İstanbul' açılışı olduğu belirtilen Sazlıdere Köprüsü'nün temel atma töreninde, 'Projeye dahil olacak şirketlere ödeme yapmayacağız' uyarısında bulunan muhalefete, "Devletlerde devamlılık esastır, bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Sizler nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları da öğren" şeklinde yanıt verdi.





Erdoğan, Muhalefetin kararlı duruşu şirketlere ücret ödememek iken, Erdoğan'ın bu çıkışının tutarlı bir yanının olup olmadığı ise merak konusu oldu. Cumhuriyet'e açıklamada bulunan CHP'nin TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül Erdoğan'ın açıklamalarının uluslararası hukukta bir karşılığının olmadığını belirtti. Bülbül şunları söyledi:

"Uluslararası hukukun yıllardan beri gelen gelenekselleşmiş çevre, doğa, insan ve ekosistem sağlığı üzerinde değerleri vardır. Kanal İstanbul'la bu değerlerin çiğnenmesi uluslararası hukukta da kabul görmeyecektir. Rantı amaçlayan hiçbir sözleşme bu değerleri karşısına alamaz."

Amaçlanan Kanal İstanbul projesinin Erdoğan ve AKP'nin, "rant için, peşkeş çekmek için" son projesi olduğunu ifade eden Bülbül, şunları kaydetti:

"Bugün Kanal İstanbul’un göstermelik bir temel atma töreni vardı. Projenin amacı güya güvenliği sağlamak ama biz neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Kanal İstanbul, rant için peşkeş çekmek için Akp iktidarının son projesi. Bu proje çevre,doğa ve insan düşmanı, tüm bölgenin ekosistemini tahrip eden Marmara Deniz’ini bitirecek olan bir rant projesidir."

Erdoğan'ın 'Söke söke tahkimle alırlar' diyerek muhalefete işaret etmesini de değerlendiren Süleyman Bülbül, "Bu kabul doğru değildir. Bu kabulün hukuki ve siyasi dayanağı yoktur. Ama AKP'nin olmayan Kanal İstanbul ihalesi üzerinden, sonrasında yapılacak ödemeleri düşünmesine gerek yok. Kanal İstanbul’un temeli dedikleri köprü, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sazlıdere geçişini sağlıyor ve aslında üçüncü köprü projesi içerisinde yer alıyor. Burdan çıkan anlam, ihalenin varlığından ve ödemelerden önce AKP böyle göstermelik açılışlarla toplumu kanal istanbul fikrine alıştırmaya çalışıyor" dedi.

Kanal İstanbul projesine destek verenleri uyaran Bülbül, "Bu işin hukuki ve siyasi sonuçlarına katlanmayı da bilecekler" dedi.

Kanal'ın hukuki boyutunu değerlendiren Bülbül, sözlerini şöyle sonlandırdı:

Ödemelerin yapılmaması üzerine bunun tahkimle çözüleceğini iddia etmek halkın istemediği bir projeyi dikte etmekten, yapmaya zorlamaktan ve otokrasiden başka bir şey değildir. Uluslararası hukukun yıllardan beri gelen gelenekselleşmiş çevre,doğa, insan ve ekosistem sağlığı üzerinde değerleri vardır. Kanal İstanbul'la bu değerlerin çiğnenmesi uluslararası hukukta da kabul görmeyecektir. Rantı amaçlayan hiçbir sözleşme bu değerleri karşısına alamaz. Kanal İstanbul bir ihanet projesidir. Bu projeye destek verenler bu işin hukuki ve siyasi sonuçlarına katlanmayı da bileceklerdir. Kanal İstanbul talanına geçit vermeyeceğiz.