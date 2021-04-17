128 milyar dolar nerede afişlerini yasaklayan AKP'den Meclis'te Love Erdoğan afişi
Muhalefetin "128 Milyar Dolar nerede?" yazılı pankartları savcılık talimatıyla toplatılırken, AKP'liler Meclis'teki odalarının kapılarına 'Love Erdoğan' yazıları astı
Türkiye, yurdun dört bir yanında "128 milyar dolar nerede" yazılı afişlerin polis ve itfaiye tarafından tarafından indirilmesini tartışırken bir afiş görüntüsü de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geldi.
Odatv'nin haberine göre, AKP'li milletvekilleri çalışma odalarının kapısına "Love Erdoğan" yazılı afişler astı.
Merkez Bankası'nın rezervlerinde eriyen 128 milyar doların akıbetini bir kampanya yürüterek soran ve döviz rezervinin nasıl tüketildiği konusunda yurttaşı biliçlendirmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada Merkez Bankası'nın bu soruya ilişkin verdiği cevabın yetersiz olduğunu söylemişti.
'Love Erdoğan' yazılı afişler ise ilk olarak ABD'nin New York şehrindeki Times Meydanı'na FETÖ mensubu grup tarafından verildiği belirtilen 'Stop Erdoğan" ilanına karşı AKP teşkılatları tarafından tüm il ve ilçelerde asılmaya başlanmıştı.
İşte AKP'li milletvekillerinin odasına asılan o afişler:
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