17 Nisan 2021 Cumartesi, 12:28

İzmir Karşıyaka CHP ilçe binasında balonlu "128 milyar dolar nerede" eylemi yapıldı. CHP Karşıyaka Gençlik Kolları üyeleri ilçe binası tabelasının üzerine balonlara bağlı şekilde "128 milyar dolar nerede" yazılı pankart astı. Polis ekipleri müdahale etmek için geldiği sırada helyum gazı ile şişirilmiş balonlar serbest bırakılarak pankart gökyüzüne bırakıldı.

“PANKART NEREDE? … UÇTU HERHALDE”

CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç, "Gençlik kolları üyeleri, 128 milyar dolar nerede diye sorduğunda uçtu herhalde diye cevap vermiştim. Pankartı almaya gelen güvenlik güçlerimiz pankart nerede diye sorduğunda da yine aynı cevabı verdim; uçtu herhalde” dedi.

“AFİŞ DE TIPKI 128 MİLYAR DOLAR GİBİ UÇUP GİTTİ”

CHP Karşıyaka İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak İnanır ise, "Afişlerin asılması yasaklandı, uçurulması değil. Şimdi de tutanak tutulup astığımız afişe el konulması gerekiyordu ama afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti” diye konuştu.