İYİ Parti'den Alaattin Çakıcı'ya tepki
İYİ Parti'li Aytun Çıray, suç örgütü lideri Alattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesine tepki göstererek, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iki defa ölümden döndü. Buna rağmen siyaseti bırakmadı" dedi.
Suç Örgütü Lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdidine bir tepki de İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki kez ölümden döndüğünü ifade eden İYİ Parti'li Çıray, "Buna rağmen siyaseti bırakmadı" dedi.
Siyasetçilere yönelik tehdidleri Türkiye demokrasisi açısından zararlı bulan Çıray, şu açıklamaları yaptı:
"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iki defa ölümden döndü. Buna rağmen siyaseti bırakmadı. Siyasetçileri tehdit eden ve konuşma özgürlüğünü engelleyen şeyler, aslında demokrasimiz için tehdittir."
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