İYİ Parti'den 'Bilim Kurulu' çağrısı

03 Eylül 2020 Perşembe, 10:34

İYİ Parti İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim Kurulu’nun çalışmaları hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sorular yöneltti.

Bilim Kurulu'nun tutanaklarının açıklanması çağrısında bulunan Çıray, bu talebinin gerekçelerini şöyle açıkladı:

"KURUL GÖREVİNİ YERİNE GETİREMEDİ"

- Çünkü; gerek Türkiye'de ilk COVID 19 vakasının resmi olarak açıklandığı 10 Mart 2020 tarihinden önceki hazırlıklardaki eksiklikler, gerekse salgının yayılmasından en büyük etkiye sahip olduğu bilimsel olarak doğrulanmış umre ziyaretçilerinin karantina altına alınması sırasında yapılan bir dizi idari hata, Bilim Kurulu'nun yeni rejimin işleyiş düzeni yüzünden kendisinden beklenen işlev görevleri yerine getiremediği görülmüştür.

- COVID 19 salgının ilk dalgasının nispi gerilemesinin yaşandığı 10 Mart 2020 ile 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin uygulamaya tam olarak yansıtılmamış olması endişelerimizin yersiz olmadığını ortaya koymuştur.

"NORMALLEŞME HEKİMLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ"

Normalleşmeye geçişteki yöntemsel hatalara dikkat çeken ve Bilim Kurulu üyelerinin son zamanlarda söylediklerinin ciddiye alınmadığını söyleyen Çıray, şu değerlendirmeyi yaptı:

- AKP yönetimi 1 Haziran 2020 tarihinde sosyal-ekonomik alanlarda koşulların gözlemine dayalı zamana yayılmış bir normalleşme süreci yerine, vatandaşlarımızda salgın sanki başladığı gibi bitivermiş kanaati uyandıracak, onları rehavete sürükleyecek şekilde ‘Yeni normalleşme' süreci adını verdikleri süreci başlattı.

- Başlattıkları olağanüstü hızlı, tedbirsiz ve ihtiyatsız normalleşme, pandemi dinamiklerini bilen biz hekimleri dehşete düşürdü. Bu dönemde gördük ki, Bilim Kurulu'nun sürecin yönetimindeki etkisi sanıldığından çok daha az.

- Bu durum medyada da ciddi bir şekilde gündeme gelmeye başladı. Meselenin ciddiyetinin ve vahametini ortaya koyan şey ise, yakın zamanda bazı Bilim Kurulu Üyelerinin ‘görüşlerini söyledikleri ama dikkate alınmadıkları' yönünde medyaya yaptıkları açıklamalar olmuştur.

BİLİM KURULU SORULARI

Çıray, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya şu soruları yöneltti:

1. Bilim Kurulu kararları tutanaklara geçirildi mi? Bu tutanak ve tavsiyeleri kamuoyunun bilgisine açar mısınız?

2. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun yapısı, görevleri, sorumlulukları ve yetkisi nedir? BU yapı, görevler, sorumluluklar ve yetkiler nasıl belirlenmiştir?

3. Bilim Kurulu'nun kuruluş ve faaliyetleriyle ilgili düzenlemeler hangi mevzuat kapsamında gerçekleştirilmiştir?

4. Pandeminin vahametinin belirginleştiği süreçte mevzuatta gerekli inisiyatiflerin gerektiği şekilde ve zamanında alınmasını engelleyen eksiklikler olduğu tespit edilmiş midir? Bunların giderilmesi için Bilim Kurulu tarafından çeşitli planlar ve çözümler teklif edilmiş midir?

5. Bu çözüm ve planların dayandırabileceği genelgeler ve yönetmelikler var mı? Yoksa çıkartıldı mı veya bunun için harekete geçilmesi kararı alındı mı?