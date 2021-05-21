İYİ Parti'den İkizdere'deki provokasyon açıklaması: Ucuz provokasyona rağmen...

21 Mayıs 2021 Cuma, 13:42

İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Meclis'te Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Meral Akşener'in Rize seyahatinde yaşanan olaya ilişkin "ucuz provokasyona" rağmen halkın Akşener'i sahiplendiğini ve sokaklarda "Cumhurbaşkanı Sayın Meral Akşener" sloganıyla yolcu edildiğini belirtti.

İYİ Partili Tatlıoğlu, bu fotoğrafın, milletin meselelere nasıl baktığını gösterdiğini belirtti.

"ÜZÜLDÜĞÜMÜZ ŞEY ERDOĞAN'IN SİYASETTE KULLANDIĞI DİLDİR"



Tatlıoğlu, 20 yıllık iktidarın ayakta kalmak için ucuz provokatör taktiklere ihtiyaç duymasından dolayı üzüntü duyduklarını belirterek sosyal medya paylaşımları ve pankartları içeren bazı fotoğrafları gösterdi. Bu fotoğrafların provokatif yapının nereden kaynaklandığını gösterdiğini dile getiren Tatlıoğlu, "Üzüldüğümüz şey Sayın Cumhurbaşkanının siyasette kullandığı dildir. Türkiye'nin birliği ve dirliğinden sorumlu ve sembol ismi olması gereken Sayın Erdoğan'ın nasıl bir nifak ve provokasyon mesajı verdiği hepimizin malumudur." diye konuştu.

"SİYASİ SÜRECE NASIL ENGELLER KOYDUĞUNUN ŞAHİDİYİZ"



Tatlıoğlu, açıklamasına şöyle devam etti: Biz gördük ki milletimiz bizimledir. Kuruluş sürecinden bu yana yaklaşık beş yıldır Cumhur İttifakı aktörlerinin siyasi sürece nasıl engeller koyduğunun şahidiyiz. Biz bunları yaşayarak yürüdük. Böyle bir birikimin sahibiyiz. Bunları çok gördük ama her defasında milletimize yaslandık. Her yaslanışımızda milletimiz tarihi vicdanında bize yer verdi ve milletimizle birlikte ilerliyoruz. Yönetimi devralacağız ve devraldığımızda güçlü bir Türkiye kuracağız.