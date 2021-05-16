Sedat Peker 5. videoyu yayımladı! Çarpıcı 'Meral Akşener' açıklaması

16 Mayıs 2021 Pazar, 17:23

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Emniyet Müdürü, İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu AKP Milletvekili Tolga Ağar ile 'görevden affı kabul edilen' eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak ile ilgili önemli iddialarda bulunmuştu.

Yayınladığı videolarla siyaset gündeminde sert tartışma başlatan Peker, yayımladığı 5. videoda İYİ Parti lideri Meral Akşener ile ilgili de satır arasında önemli bir cümle kullandı.

Sedat Peker'in açıklamasının ilgili bölümü şöyle:

"SİZ DÜŞMAN ETTİNİZ MERAL ABLA İLE BENİ"

"Emre Olur var Beyaz TV'de çıkıyor o da, yanıma gelip giden kardeşlerden. Siz o arkadaşla nasıl bir tezgah kurdunuz? Bana anlattı. Ben işimi sağlama alırım. Kerim Çolak var İyi Parti'nin sosyal medya direktörü. Emre Olur'u siz Beyaz TV'ye çıkarıp "Bu şeylerden dolayı bu FETÖ'cüdür diye adamı nasıl paketleyip Kayseri'de ceza yatırttınız? Bana anlattı. İnsanların FETÖ'yle mücadeleye inancını sulandırdınız böyle? Siz düşman ettiniz Meral Abla'yla beni. FETÖ diyor, ben darbe esnasında etkisiz hale getirilecek 26 kişiden biriyim. İlk öldürüleceklerdenim. Onların döneminde 10 sene ceza yattım, sen ne yaptın Sülü?"