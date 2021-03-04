İYİ Parti'den istifa eden 'Ümit Özdağ yeni parti kuruyor' iddiası: "Erdoğan bütün tuşlara basıyor"
İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ'ın yeni parti kuracağı iddia edildi. İddiayı gündeme getiren Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, "Erdoğan bütün tuşlara basıyor. Çünkü farkında, bölüm sonu geldi" dedi.
İYİ Parti'den ihraç kararı, 'ihraca sevk işleminin usul ve şekle aykırı olduğu' gerekçesiyle mahkeme tarafından iptal edilen Özdağ'ın yeni parti kuracağı iddia edildi. Özdağ bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İYİ Parti'yi sert sözlerle eleştirerek istifa ettiğini açıkladı.
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Özkiraz, Özdağ'ın yeni parti kuracağı yönündeki iddiayı gündeme getirdi.
"Erdoğan bütün tuşlara basıyor" diyen Özkiraz şu açıklamayı yaptı:
" 'Özdağ’a yakın çevrelerden aktarılan iddiaya göre Ümit Özdağ ve arkadaşları yeni bir parti kurmak amacıyla yoğun bir çalışma içerisine girdi.' Erdoğan bütün tuşlara basıyor. Çünkü farkında, bölüm sonu geldi... "
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