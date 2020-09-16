İYİ Parti'den Soylu'ya tepki: Bundan daha kötüsü olamaz dedirtti!

16 Eylül 2020 Çarşamba, 09:14

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ağıralioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, AYM Başkanı Zühtü Aslan’a yönelik “Madem özgür bir ülkeyiz, işe bisikletle git gel bakalım” diyerek yaptığı eleştiriye tepki gösterdi. Ağıralioğlu şunları söyledi:

"BİSİKLETLE GEZİLEBİLİR BİR ÜLKE VADEDİYORUZ"

“Türk devleti böyle bir üslupla yönetilemez. Sokak çetelerinin kullandığı bir dil, böyle ifadelerle yönetilen devletin Türk devleti olması bizi mahcup etmiştir. Cumhurbaşkanı hatırı sayılır korumalarla geziyor. İktidara geldiklerinde ‘memleketin her bir tarafına insanların huzurla gidebildikleri bir ülke’ vadetmişlerdi. 20 yıl sonra bulduğumuza bakın. Geldiğimiz durumda devletin bakanı Anayasa Mahkemesi Başkanı’na ‘hadi bisikletle gez, ben de gezerim’ diyor. Bisiklet savaşları başladı. Bisikletle gezilebilir bir ülke vadediyoruz İYİ Parti olarak. Makam arabalarından kurtulmuş bir ülke vadediyoruz. Camilerde koruma ordusuyla namaz kılan protokolden kurtulmuş bir ülke vadediyoruz. Devletin bakanlarının bile Cumhurbaşkanıyla görüşürken geniş bir koruma protokolüyle (korunmasından) kurtulmuş bir ülke vadediyoruz. Soylu duysun, milletimizde duysun İYİ Parti’nin en mühim taahhütlerinden bir tanesi makam arabalarının elden çıktığı, koruma ordusundan hem trafiğin, hem gözümüzün kurtulduğu bir ülke vadediyoruz. Süleyman Soylu beyin bu en son ifadesi, bundan daha kötüsü olmaz diyebileceğimiz bir ifadedir.”

"RAKAMLAR BİRBİRİNİ TUTMUYOR"

Hükümeti, pandemiyle ilgili tüm istatistikleri açıklamaya davet eden Ağıralioğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, “Açıklanan rakamları yalanlayanlar ne biliyorlarsa açıklamalılar” sözlerini de eleştirdi:

“İnşallah bir gün bu istatistikler açıklandığı zaman, hükümetin hissesine kendi milletinden gerçekleri saklamak gibi bir utanç kalmaz. Biz belediyelerin defin kağıtlarından, hastanelerdeki yığılmalardan, çıkan cenazelerden, ambulanslarla Anadolu’ya gönderilenlerden takip ediyoruz. Bu rakamlarla bize sürekli açıklanan rakamlar birbirini tutmuyor. Şimdi bütün memleket kıpkırmızı ama ne hikmetse rakamlar aynı, vefat rakamları da, hasta rakamları da aynı. İnşallah hükümetin üzerine rakamları gizlemek gibi bir mahcubiyet düşmez. Dünyanın her yerinde bu rakamlar artabilir, bizim ihtiyacımız olan şey doğru bilgiler, istatistik bu mücadeleyi nasıl yapacağımızla ilgili bir program yapabilme.”

DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimin sorulması üzerine de Ağıralioğlu, şunları söyledi:

“Yunanistan fiili durum oluşturuyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti de fiili durum oluşturacak. Adaları silahsızlandırma taahhüdüyle kendilerine devredilmiş adaları silahlandırarak hukuku çiğniyorlarsa. Türkiye’nin de bu fiili duruma mukavele etme hakkı vardır. Hükümetin maharetle yönetmesi gereken bu diplomasi alanını kötü yönettiğini düşünüyoruz.”