Soylu'ya AYM üyesinden çarpıcı yanıt

15 Eylül 2020 Salı, 15:15

Anayasa Mahkemesi'ni (AYM) "Karayollarında toplantı ve gösteri düzenlenemez" düzenlemesini iptal eden kararı nedeniyle hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya AYM üyelerinden Prof. Dr. Engin Yıldırım'dan yanıt geldi.

Yıldırım, Bakan Soylu'ya sosyal medya hesabından gönderme yaparak verdiği yanıtta Anayasa'nın 138. maddesini paylaştı.

Söz konusu maddede şu ifadeler yer alıyor:

"Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez."

Yıldırım daha sonra "Bisiklet maceram 2020-1992" yazarak bisikletli fotoğraflarını paylaştı.

Prof. Dr. Engin Yıldırım, 19.10.2015-25.10.2019 tarihleri arasında Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevini de yürütmüştü.

SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Toplumsal Olaylarda Müzakere Kursu Açılış Töreni'nde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'a yüklenmişti. Anayasa Mahkemesi'nin "karayollarında toplantı ve gösteri düzenlenemez" kararını iptal etmesini konu edinen Süleyman Soylu, Arslan'a "Anayasa Mahkemesi karar veriyor. FETÖ'cüler girsin, PKK'lılar girsin ne olacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na buradan söylüyorum. Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?" demişti.