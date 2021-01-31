İYİ Parti'li Cesur: 'Devlet gereken desteği yapamadı'

31 Ocak 2021 Pazar, 14:28

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta'da üniversiteleri, sağlık çalışanlarını ve esnafı ziyaret etti.

Cesur, sağlık çalışanlarına, "Sizi koruyacak tedbirlerin zamanında ve tam alınmasını ilk günden beri Meclis kürsüsünden dile getirdim. Önergeler verdim ama iktidar tarafından reddedildi" dedi. Esnafın sorunlarını dinleyen Cesur, "Devlet gereken desteği de yapamadı, yapılan da çok yetersiz kaldı" diye konuştu.

İYİ Partili Cesur, parti heyetiyle Isparta'da esnafı, sağlık çalışanlarını ve üniversiteleri ziyaret etti. Cesur, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü İlker Hüseyin Çarıkcı’dan ve Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü İbrahim Diler’den üniversitelerle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Cesur, üniversitelere, "her zaman desteğe hazır olduğunu" söyledi. Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde sağlık çalışanları ziyaret eden Cesur, sağlıkçılara, "Ben de bir doktor milletvekili yani meslektaşınız olarak, sizlerin bu zorlu çalışma şartlarınızın karşılığını alabilmeniz için ve sizi koruyacak tedbirlerin zamanında ve tam alınması için ilk günden beri Meclis kürsüsünden dile getirdim. Önergeler verdim ama iktidar tarafından reddedildi" dedi.

"ESNAF EVİNE EKMEK GÖTÜREMEZ DURUMA GELDİ"

Esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Cesur, esnafın ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Esnaflarımız iş yerlerini açamıyor, açsalar bile para kazanamıyorlar, esnaf evine ekmek götüremez duruma geldi. Kira ve kredi ödemeleri yüzünden birçok esnafımız icralık duruma düştüler. Sadece esnaf değil işçi kardeşlerimiz de çok mağdur. Bir an önce pandemi için doğru tedbirler alınmalıdır, 1 senedir söylediklerimiz ya yapılmadı ya geç kalındı ve bundan en çok esnafımız, köylümüz ekonomik olarak etkilendi. Devlet gereken desteği de yapamadı, yapılan da çok yetersiz kaldı."