İYİ Partili Şahiner, sığınmacılara hakaret etti: "Namuslarını da vatanları gibi geride bıraktılar"

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 16:56

Sungurlu belediye başkanı Abdülkadir Şahiner, sığınmacılara ırkçı söylemlerde bulundu. Şahiner, Sungurlu’da ne Afgan ne de Suriyeli bırakmayacağını söyledi.

Belediye olarak geçmişte Sungurlu'ya Suriyeli kabul edilmediği için AKP'lilerin dönemin kaymakamına türlü şikayetler götürdüğünü ifade eden Başkan Şahiner, 'Kaymakam da bu şikayetleri dikkate alarak, sürekli hakkımızda soruşturma açtı. O gün de söyledim, şimdide söylüyorum; “Bunlar, vatanını ve namusunu bırakıp Türkiye'ye kaçtılar. Vatanı olmayanın namusu da olmaz. Bunların Türkiye'ye hayrı dokunmaz' dedi.

“İŞE YARAMAZ ASALAK ADAMLAR”

AK Partinin nerede asalak, işe yaramaz adam varsa Türkiye’ye doldurduğu ifade eden Şahiner, 'Ne kadar kanun kaçağı varsa Ortadoğu çöplüğünde, Türkiye'ye dolduruldu. Bırakın turizm bölgelerini, sahilleri Ankara'nın göbeğinde elini kolunu sallayarak geziyorlar.

Çok uzağa bakmaya gerek yok. Bakın Alaca ilçemize, bakın Çorum'a, önceleri sokaklarda Suriyeli görüyorduk, şimdi Afgan'lar türedi. Kendi vatanını, namusunu satan sözde bu istilacıların ne Çorum'a nede ülkeme hiç bir faydası olmaz. Faydalı adam ülkesinden neden kaçsın. Bunlar kimdir? Dünya çok büyük, buna rağmen neden özellikle Türkiye'ye geliyorlar? Tüm vatandaşlarımızın kafasında bu sorular geziyor” ifadelerini kullandı.

“İSTEYENE AŞENTİYON AFGANLI VEREBİLİRİZ”

Başkan Şahiner, Suriyelilerde nüfus planlaması diye bir şey olmadığını değinerek, bunları çok sevenlerin alıp evine bakmalarını isteyerek, hatta bunların yanına eşantiyon olarak bir Afganlıda belediye olarak kendilerinin verebileceğini söyledi.

Çorum'da önceleri sokaklarda Suriyeli gördüklerini, şimdi ise Afganlıların türediğini bildiren Abdülkadir Şahiner, “ Kendi vatanını, namusunu satan sözde bu istilacıların ne Çorum'a nede ülkeme hiç bir faydası olmaz. Faydalı adam ülkesinden neden kaçsın. Bunlar kimdir? Dünya çok büyük, buna rağmen neden özellikle Türkiye'ye geliyorlar? Tüm vatandaşlarımızın kafasında bu sorular geziyor” dedi.