İYİ Partili Ümit Özdağ'ın açıklamalarının ardından Hüseyin Evren Kavas istifa etti

20 Ekim 2020 Salı, 02:06

CNN Türk'te Ahmet Hakan'a açıklamalarda bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu da FETÖ terör örgütünün mensubu olmakla suçladı.

Özdağ'ın açıklamalarının ardından danışmanı Hüseyin Evren Kavas, Özdağ'ın danışmanlığından istifa ettiğini duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kavas, şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Ümit Özdağ'ın danışmanlığından istifa etmiş bulunmaktayım. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in liderliğinde İYİ Parti'nin iktidarı için bir nefer olarak gayret etmeye devam edeceğim"