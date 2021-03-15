İYİ Partili Usta'dan 'ekonomi reform paketi' yorumu: "Acaba Erdoğan tövbe mi ediyor?"
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, “Ekonomi Reform Paketi" için, “Ak Parti hükümetleri bizim reform umutlarımızı bitirdi. Belki reformla bir şeyler olur umudu vardı bu reform paketiyle bu umutlar son buldu. Acaba Erdoğan tövbe mi ediyor” dedi.
Usta, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomik reform paketi için şunları söyledi:
"ALICISI OLMAYAN PAKET"
Lafla peynir gemisi yürümez sözünün tescillendiği bir ortamda Türkiye’de yaşıyoruz. Bol bol laf var, fakat icraat yok. Bu programın başarılı olma imkanı yok, çünkü bu hükümet güveni kaybetti. Piyasa tepkisini de gördük. Alıcısı olmayan bir pakettir. Sayın Erdoğan başarısız kalmıştır. Bugüne kadar enflasyonun bozulmasının temel sebeplerinden bir tanesi de enflasyonu küçümseyen bürokrat, devlet adamı ve siyasetçilerin iş başında olmasıdır. Enflasyonla mücadeleyi gıdadan ibaret sanan bir anlayış var.
ERDOĞAN TÖVBE Mİ EDİYOR
Ak Parti hükümetleri bizim reform umutlarımızı bitirdi. Belki reformla bir şeyler olur umudu vardı bu reform paketiyle bu umutlar son buldu. Acaba Sayın Erdoğan tövbe mi ediyor? Bir sürü yanlış yaptı o yanlışlardan döneceğine dair ifadeler var burada. Biliyoruz ki, tövbenin kabul olması için pişmanlık olması gerekir. Pişmanlığın olmadığını görüyoruz.
ASIL OLMASI GEREKENLER YOK
Merkez Bankası’na müdahale edilmeyeceğine dair bir karar bu pakette yoktur. Yeni formda bir devlet planlama teşkilatı yoktur. Denetim sistemi Türkiye’de son derece zayıflamıştır, etkinleştirileceğine dair bir madde yoktur. Çünkü bu hükümet denetimi sevmiyor. Varlık Fonu’nun kapatılmasına ilişkin bir şey yok. Varlık Fonu mutlak suretle tasfiye edilmelidir. Üç beş tane büyük market zinciri piyasayı ele geçirmiştir. Rekabet tamamen bitirildi. Hem üreticiyi hem tüketici mağdur eden bir zincir market terörü var buna ilişkin bir şey yok pakette. Vergide olması gereken rant vergisine ilişkin bir madde yok. Faiz kazançları üzerine, sermaye kazançları üzerine vergi getiriliyor mu? Yok. Asgari ücretliyi vergi dilimine sokmayacak bir şey var mı? Yok. Üst gelir grubunu daha az vergilendiren alt gelir grubunu daha çok vergilendiren bir sisteme devam edecekler. Asıl olması gereken hususların bulunmadığı bir reform paketidir.
PAKETİN BİR CÜMLESİNDE ÇİFTÇİ YOK
Sayın Cumhurbaşkanı ödenek dışında bir harcama yapmayacağız demişti, bununla ilgili pakete bir madde konulmamış, koyulmuş olsaydı ne değişecekti, yine hiçbir şey değişmeyecekti çünkü alışkanlık haline getirdiler. Meclis’in kendisine vermediği yetkiyi kullanan bir hükümet anlayışı var. Mali disiplin yok, mali disipline ilişkin koydukları maddeler çok yetersiz. Olması gereken hayati önemli konuların olmadığını görüyoruz. Verimlilikle ilgili bir kelime yok reform paketinde. Vatandaşın çocuğuna iş yok. İş ortamı oluşturacak bir madde yok. Emekliye, memura, bitmiş tükenmiş esnafa hiçbir şey vadetmiyor. Bu paketin bir cümlesinde çiftçi yok. 5 milyon tarımda çalışan işçimizin olmasına rağmen çiftçiye ilişkin bir kelimenin olmadığı bir reform paketi açıklandı."
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