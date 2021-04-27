İzin belgesi almak isteyenler Kaymakamlık binasına koştu
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Perşembe akşamından itibaren geçerli 19 günlük ‘Tam kapanma’ nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamasında izin almak isteyenler, kaymakamlıklara akın etti.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlaması süresince şehirlerarası seyahatine zorunlu haller dışında izin verilmeyeceği açıklandı.
Kısıtlama tarihlerinde yolculuk etmek isteyenlere Avcılar Kaymakamlığı’ndaki ‘Açık Kapı’ görevlileri yardımcı olmaya çalıştı. İzin belgesi almak isteyenlerin e-Devlet üzerinden başvuru yapmaları gerektiği belirtilirken genelgedeki hususlara ilişkin belgesi bulunanların e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı’na ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden valilik/kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulları’na iletmeleri istendi.
Kaymakamlıkta görevli Kaan Pastutmaz, genelgede belirtilen hususları yurttaşlara tek tek anlattıklarını, başvuru yapmalarına yardımcı olduklarını söyledi.
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