İzmir Adliyesi’nde 7 mahkeme karantinaya alındı

07 Nisan 2021 Çarşamba, 11:11

İzmir Adalet Sarayı’nda koronavirüs vakaları arttı. İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, İzmir 5. Asliye Hukuk Mahkemesi ve İzmir 17. Asliye Hukuk Mahkemesi ve İzmir 20. Asliye Ceza Mahkemesi, İzmir 22. Asliye Ceza Mahkemesi, İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesi ve İzmir 43. Asliye Ceza Mahkemesi, personelinde koronavirüs vakasına rastlanması nedeniyle karantinaya alındı.



Geçtiğimiz günlerde İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Kemal Oruç koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.