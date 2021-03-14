İzmir'de eşini öldüren kocadan tepki çeken savunma: "Namusumu temizledim"
İzmir'de eşi Hüsna Temurtaş'ı (30) tabancayla öldüren Hüseyin Temurtaş'ın (34) ifadesinde, "İznim olmadan dışarı çıkıyordu. Namusumu temizledim" dediği ortaya çıktı.
Bornova'da yaşayan Hüseyin Temurtaş, dün saat 16.00 sıralarında iddiaya göre, eşi Hüsna Temurtaş ile tartıştı. Tartışma sırasında Hüseyin Temurtaş, belinden çıkardığı tabancayla eşine 5 el ateş etti.
Ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, eşi kiralık olduğu öğrenilen otomobille kaçtı. Silah sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Hüsna Temurtaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüsna Temurtaş, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Temurtaş'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
DEFALARCA ŞİDDET UYGULAMIŞ
Soruşturma başlatan polis, bir süre sonra eşi öldüren Temurtaş'ın kaçtığı kiralık otomobili park halinde buldu. Çeşitli suçlardan poliste suç kaydı bulunduğu da öğrenilen Temurtaş ise Bornova ilçesinde saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan Temurtaş, polisteki ifadesinde, "İznim olmadan dışarı çıkıyordu. Namusumu temizledim" dedi. Daha önce de eşine birçok kez fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıkan Temurtaş'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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